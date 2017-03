Ada'dan Konya'ya

İngiliz basını; yeşil-beyazlılar’ın 23 yıldır ünlü Fransız teknik direktörün yardımcılığını yapan Hırvat asıllı Boşnak hocayla temas kurduğunu ve anlaşmaya çok yakın olduğunu iddia etti

Atiker Konyaspor yönetimi, her ne kadar Aykut Kocaman'ın ayrılmayacağını kesin bir dille reddetse de, başarılı çalıştırıcının yeşil-beyazlılar'dan ayrılacağına dair haberler gün geçtikçe daha da artıyor. Konya için son çarpıcı iddia ise İngiltere'den geldi. İngiliz basını; 23 yıldır Arsenal teknik direktörü Arsene Wenger'in yardımcısı olan Boro Primorac'ın, Konyaspor'la temasta olduğunu ve gelecek sezon için anlaşmanın an meselesi olduğunu öne sürdü.



ARSENE WENGER'E DE BAĞLI

Arsenal'de taraftarın 'istifa' kampanyası başlattığı Wenger'in İngiliz devinden ayrılması durumunda Primorac'ın da Konyaspor tercihini resmiyete dökmesi kuvvetli bir ihtimal olarak gösterildi. 1990-94 yılları arasında Cannes, Valenciennes ve Gine-Bissau Milli Takımı'nı çalıştıran 62 yaşındaki Hırvat asıllı Bosna Hersek'li teknik adam, 1994'ten beri gittiği her takımda Arsene Wenger'in yardımcılığını yapıyor.



İNGİLİZ DEVİNDEN SÜRPRİZ AÇIKLAMA

Arsenal, A.Konyaspor ile ismi anılan Primorac için sürpriz bir açıklamada bulundu. İngiliz devi yayımladığı bildiride, "Primorac, 1996'dan beri Arsene Wenger'in yanında çalışmaktadır. Kendisi, Wenger ile Japonya'da bile beraber çalıştı. Kulübün en önemli figürlerinden biri. Wenger'in derin güven duyduğu Primorac takımdan ayrılmayacaktır" ifadelerini kullanması dikkat çekti.