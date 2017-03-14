Konyaspor Fenerbahçe'ye bileniyor
Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı.
Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, salonda ısınma hareketleriyle start aldı.
Daha sonra sahaya çıkan futbolcular, istasyon koşularının ardından pas çalışması yaptı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Fenerbahçe maçının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği bildirildi.
Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam edecek.
- 14 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 18:32
- Ataman-taraftar kavgası büyüyor
Toplam 9
Yorum
Ergin Atamanı Bırak Futbola bak Ergin Atamanın yanındayız.Ergin Ataman Galatasaray da devam etmelidir. Ergin Atamana gelene kadar futbol ve yönetimden gidecek çok adam var.
- G.Saray'da değişim başlıyor!
Toplam 33
Yorum
Ahmet Sezon Sonunda : Sabri, Hakan Balta, Chedjou, De Jong ve Snejder'in gitmesi şart oldu ....
- G.Saray'da değişim başlıyor!
Toplam 33
Yorum
gs 30 luk futbolcuların tamamı takımdan gönderilmeli oynamadan yüksek maaş kazanıyorlar artık bi anlamı kalmadı bu futbolcuların...
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