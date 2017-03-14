 Konyaspor Fenerbahçe'ye bileniyor – Fotomaç – 14 Mart 2017
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    14 Mart 2017, Salı
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    Konyaspor 'ye bileniyor

    Konyaspor Fenerbahçe'ye bileniyor

    , 'in 25. haftasında deplasmanda oynayacağı maçının hazırlıklarına başladı.

    Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, salonda ısınma hareketleriyle start aldı.

    Daha sonra sahaya çıkan futbolcular, istasyon koşularının ardından pas çalışması yaptı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise maçının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği bildirildi.

    Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam edecek.

    1. 14 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 18:32
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