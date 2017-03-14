Hamzaoğlu'ndan Konyaspor açıklaması
Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, Atiker Konyaspor ile hiçbir görüşmesinin olmadığını söyledi.
Deneyimli teknik adam en son Bursaspor'u çalıştırmış, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Adanaspor karşısında alınan 1-0'lık yenilginin ardından kulüple anlaşarak yollarını ayırmıştı.
- 14 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 12:47
- Talisca’ya Lazio kancası
Toplam 20
Yorum
FB Bu adam on numara filan değil bildiğin ikinci forvet, bu kadar az topla iletişim kurup liverpool da filan oynayamaz.
- Talisca’ya Lazio kancası
Toplam 20
Yorum
13 nümero iyide o rivaldo değil kendi yöneticinizdedi 25 milyon etmez istikrarsız diye gerçi oğuzhanın 40-45 milyon ettiği yerde
- Tek çare Aykut hoca
Toplam 51
Yorum
ALİ KİM GELSE OLMAZ BU SENE BOŞA GEÇTİ
Hamzaoğlu'ndan Konyaspor açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.