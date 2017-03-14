 Hamzaoğlu'ndan Konyaspor açıklaması – Fotomaç – 14 Mart 2017
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    14 Mart 2017, Salı
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    Hamzaoğlu'ndan Konyaspor açıklaması

    Hamzaoğlu'ndan Konyaspor açıklaması

    Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, Atiker Konyaspor ile hiçbir görüşmesinin olmadığını söyledi.

    Atiker Konyaspor ile adının anılmasıyla ilgili, açıklama yapan Hamzaoğlu, Konyaspor'dan hiçbir kimsenin kendisini aramadığını belirterek, "Atiker Konyaspor ile hiçbir görüşmem olmadı." dedi.

    Deneyimli teknik adam en son Bursaspor'u çalıştırmış, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Adanaspor karşısında alınan 1-0'lık yenilginin ardından kulüple anlaşarak yollarını ayırmıştı.

    1. 14 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 12:47
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