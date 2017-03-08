 Konyaspor'da Başakşehir mesaisi – Fotomaç – 08 Mart 2017
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    08 Mart 2017, Çarşamba
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    Konyaspor'da Başakşehir mesaisi

    Konyaspor'da Başakşehir mesaisi

    Konyaspor, bu hafta pazar günü kendi sahasında oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü.

    Teknik Direktör Aykut Kocaman nezaretinde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmana tedavisine başlanan Barry Douglas katılmadı. Koşu ve saha etrafına kurulan parkurda yapılan istasyon hareketleri ile başlayan antrenmanda futbolcular, pas ve top kapma çalışması yaptı.

    DOUGLAS 3 HAFTA YOK

    Adanaspor maçında sakatlanan Barry Douglas'ın sağ arka adalesinde 1 yırtık tespit edildiği ve 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Yine aynı maçta sakatlanan Ömer Ali Şahiner'in ise sol eli tarak kemiğindeki kırıklar nedeniyle alçıya alınırken, sağ eli başparmağı ise atele alındı. Antrenmana katılan Ömer Ali Şahiner'i ise bu hafta oynayabileceği belirtildi.

    1. 08 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:15
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