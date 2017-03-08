Konyaspor'da Başakşehir mesaisi
Konyaspor, bu hafta pazar günü kendi sahasında oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik Direktör Aykut Kocaman nezaretinde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmana tedavisine başlanan Barry Douglas katılmadı. Koşu ve saha etrafına kurulan parkurda yapılan istasyon hareketleri ile başlayan antrenmanda futbolcular, pas ve top kapma çalışması yaptı.
DOUGLAS 3 HAFTA YOK
Adanaspor maçında sakatlanan Barry Douglas'ın sağ arka adalesinde 1 yırtık tespit edildiği ve 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Yine aynı maçta sakatlanan Ömer Ali Şahiner'in ise sol eli tarak kemiğindeki kırıklar nedeniyle alçıya alınırken, sağ eli başparmağı ise atele alındı. Antrenmana katılan Ömer Ali Şahiner'i ise bu hafta oynayabileceği belirtildi.
- 08 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:15
- Eren aslına döndü
Toplam 9
Yorum
sebepsiz sonuç takımda ortasaha yok tolga ve selçuk yerine iki klas adam olsa ve kanatlar orta açsa eren yıkar geçer carole ve yasin top kaldıramıyor!
- UEFA’dan şok atama!
Toplam 16
Yorum
Atillas-BJK Hakemi de yeneriz
- G.Saray Lens’in peşinde!
Toplam 37
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Mert Uzun Hiç Güleceğim Yoktu ahahahahah
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