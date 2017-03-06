 Ömer Ali'nin kırılan eli alçıya alındı – Fotomaç – 06 Mart 2017
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    06 Mart 2017, Pazartesi
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    Ömer Ali'nin kırılan eli alçıya alındı

    Ömer Ali'nin kırılan eli alçıya alındı

    Konyasporlu futbolcu Ömer Ali Şahiner'in kırılan sol eli alçıya alındı.

    Konyasporlu futbolcu Ömer Ali Şahiner, takımının dün deplasmanda oynadığı ve tek golle kazandığı Adanaspor maçında elinden sakatlandı. 90 dakika forma giyerek maçı tamamlayan oyuncu elindeki ağrının artması üzerine Medicana Konya Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Ortopedi ve Travmatoloji servisinde yapılan kontrolde oyuncunun sol el tarak kemiğinin kırık olduğu tespit edildi. Yrd. Doç. Dr. Harun Kütahya tarafından eli alçıya alınan oyuncunun sağ el baş parmağı da incinmeden dolayı sarıldı. Gelecek hafta tekrar kontrolden geçecek oyuncunun sol elinin en az 1 ay alçıda kalabileceği öğrenildi.

    1. 06 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 18:12
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