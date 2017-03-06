Ömer Ali'nin kırılan eli alçıya alındı
Konyasporlu futbolcu Ömer Ali Şahiner'in kırılan sol eli alçıya alındı.
- 06 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 18:12
- Şans yardımıyla
Toplam 29
Yorum
Eagle21 Besiktas'in dostlari sana acidi avukat... haftalardir agliyodun , bu ceneni kapatmaya yeter insaallah
- "Gördünüz efendi Beşiktaş'ı"
Toplam 162
Yorum
HCK / BJK BİR (İNSAN)DA ÖNCE UTANMA OLMALI. DEMİRÖREN KAÇ SENEDİR BAŞKAN, BEŞİKTAŞ KAÇ SENEDİR ŞAMPİYON...!? EVET BEŞİKTAŞ EFENDİ, YA SİZLER ...!!!?
- "Hepsini tebrik ediyorum"
Toplam 51
Yorum
HCK / BJK AZİZ'İN ADAMI DEMİRÖREN'İN İŞLERİ. ADVOCAAT'IN DEYİMİYLEDE. BEŞİKTAŞ'IN DOSTLARI ÇOK....!!!! ATINÇ ÜSTÜNE DÜŞÜYOR, MEHMET ÖNÜNE ÇEKİYOR...!!
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