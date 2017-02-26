 ''Krizler çözülüyor mu?'' – Fotomaç – 26 Şubat 2017
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HEPSİ
    26 Şubat 2017, Pazar
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    ''Krizler çözülüyor mu?''

    ''Krizler çözülüyor mu?''
    Geçtiğimiz hafta G.Birliği'ne karşı alınan yenilginin ardından yönetimin eleştirdiği Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman net konuştu: "Kriz var. Krizler çözülüyor mu? Çözülmüyor. Başka krizlerle öteleniyor. Yaşasın yeni kriz diye devam ediyoruz. Bir cümle daha etmeye gerek yok."
    1. 26 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:15
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