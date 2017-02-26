Geçtiğimiz hafta G.Birliği'ne karşı alınan yenilginin ardından yönetimin eleştirdiği Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman net konuştu: "Kriz var. Krizler çözülüyor mu? Çözülmüyor. Başka krizlerle öteleniyor. Yaşasın yeni kriz diye devam ediyoruz. Bir cümle daha etmeye gerek yok."