Konyaspor'u taraftarları yalnız bırakmadı!

Yeşil-beyazlı taraftarlar, takımlarına destek vermek için stadın dışına kurulan dev ekranlarda maçı seyretti. Taraftarlar, soğuk havada kovaların içerisindeki odunları yakarak ısındı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'ndaki mücadelede Trabzonspor'a ise yaklaşık 200 taraftar destek verdi.

Misafir takım taraftarları için bilet fiyatını önce 900 lira olarak belirleyen Konyaspor Kulübü, bordo-mavili taraftarların mağdur olmaması amacıyla bilet fiyatını daha sonra 120 liraya düşürmüştü.