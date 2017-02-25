 Konyaspor'u taraftarları yalnız bırakmadı! – Fotomaç – 25 Şubat 2017
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    25 Şubat 2017, Cumartesi
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    Konyaspor'u taraftarları yalnız bırakmadı!

    Konyaspor'u taraftarları yalnız bırakmadı!

    Ligin 20. haftasında Antalyaspor ile yaptığı maçtaki saha olayları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan bir resmi karşılaşmayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası alan 'da taraftarlar, maçı tribünden izleyemedi.

    Yeşil-beyazlı taraftarlar, takımlarına destek vermek için stadın dışına kurulan dev ekranlarda maçı seyretti. Taraftarlar, soğuk havada kovaların içerisindeki odunları yakarak ısındı.

    Konya Büyükşehir Belediye Stadı'ndaki mücadelede 'a ise yaklaşık 200 taraftar destek verdi.

    Misafir takım taraftarları için bilet fiyatını önce 900 lira olarak belirleyen Konyaspor Kulübü, bordo-mavili taraftarların mağdur olmaması amacıyla bilet fiyatını daha sonra 120 liraya düşürmüştü.

    1. 25 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:39
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