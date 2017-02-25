Konyaspor'u taraftarları yalnız bırakmadı!
Ligin 20. haftasında Antalyaspor ile yaptığı maçtaki saha olayları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan bir resmi karşılaşmayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası alan Atiker Konyaspor'da taraftarlar, maçı tribünden izleyemedi.
Yeşil-beyazlı taraftarlar, takımlarına destek vermek için stadın dışına kurulan dev ekranlarda maçı seyretti. Taraftarlar, soğuk havada kovaların içerisindeki odunları yakarak ısındı.
Konya Büyükşehir Belediye Stadı'ndaki mücadelede Trabzonspor'a ise yaklaşık 200 taraftar destek verdi.
Misafir takım taraftarları için bilet fiyatını önce 900 lira olarak belirleyen Konyaspor Kulübü, bordo-mavili taraftarların mağdur olmaması amacıyla bilet fiyatını daha sonra 120 liraya düşürmüştü.
- 25 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 19:39
- Beşiktaş'a derbi öncesi kötü haber
Toplam 12
Yorum
efe Sanki oynayacakti. Ya hayret bişey bilmeyende Ronaldo sanacaklar
- Beşiktaş'a derbi öncesi kötü haber
Toplam 12
Yorum
cimbom bu haber gs taraftarını değil bjk taraftarını rahatlatır.
- Bana demedi ki
Toplam 9
Yorum
Düsseldorf'lu Başkanının ve senin, son 2 haftadır verdiginiz beyanatları hatırlatacak kimse yokmu ? Bu ne tutarsızlık, bu ne unutkanlık ? Pes vallahi.
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