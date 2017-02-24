Trabzonspor'a 900 liraya bilet
Atiker Konyaspor, yarın kendi sahasında taraftarı cezalı olan Trabzonspor maçında rakip takımın seyircileri için bilet fiyatını, 900 lira olarak açıkladı.
Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'inin 20'inci haftasında kendi sahasında oynadığı Antalyaspor maçında yaşanan olaylar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) aldığı karar gereği, 25 Şubat Cumartesi günü yine kendi sahasında oynayacağı Trabzonspor maçını taraftarsız oynayacak.
Atiker Konyaspor yönetimi de bugün misafir takım Trabzonspor'un taraftarının bilet fiyatını 900 lira olarak açıkladı. Bu açıklamanın ardından biletler saat 11.00'den sonra satışa çıkartıldı.
Atiker Konyaspor Kulübü yetkilileri, bilet fiyatlarını 900 lira olarak açıklamalarındaki nedeninin Trabzonspor Kulübü, ya da bordo mavili takımın taraftarıyla ilgisi olmadığını, sadece PFDK'nin haksız yere verdiklerine inandıklarını kararı tepki göstermek amacıyla olduğunu iddia ettiler.
Atiker Konyaspor yönetimi de bugün misafir takım Trabzonspor'un taraftarının bilet fiyatını 900 lira olarak açıkladı. Bu açıklamanın ardından biletler saat 11.00'den sonra satışa çıkartıldı.
Atiker Konyaspor Kulübü yetkilileri, bilet fiyatlarını 900 lira olarak açıklamalarındaki nedeninin Trabzonspor Kulübü, ya da bordo mavili takımın taraftarıyla ilgisi olmadığını, sadece PFDK'nin haksız yere verdiklerine inandıklarını kararı tepki göstermek amacıyla olduğunu iddia ettiler.
- 24 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:02
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fener son nefeste
Toplam 4
Yorum
ilk 4 önemli 3. lüğü umursdıkları yok. ilk 4 bitirip saha avantajını tutsak yeter gözüyle baktıkları için
- Yıldırım’dan Ekici’ye jest
Toplam 4
Yorum
Fbli Başkan bizede bi ev hediye etsene senelerdir fenerbahçenin yanındayız.
- "G.Saray'a bu ucuz hesaplar yakışmaz”
Toplam 1
Yorum
Ahmet Herhalde önde olsalardı yorum yapmazlardı çünkü o zaman hakem hatası olmamış olurdu. durup dururken hakemlere kimse çatmazdı.
Trabzonspor'a 900 liraya bilet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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