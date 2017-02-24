Trabzonspor'a 900 liraya bilet

Atiker Konyaspor, yarın kendi sahasında taraftarı cezalı olan Trabzonspor maçında rakip takımın seyircileri için bilet fiyatını, 900 lira olarak açıkladı.

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'inin 20'inci haftasında kendi sahasında oynadığı Antalyaspor maçında yaşanan olaylar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) aldığı karar gereği, 25 Şubat Cumartesi günü yine kendi sahasında oynayacağı Trabzonspor maçını taraftarsız oynayacak.



Atiker Konyaspor yönetimi de bugün misafir takım Trabzonspor'un taraftarının bilet fiyatını 900 lira olarak açıkladı. Bu açıklamanın ardından biletler saat 11.00'den sonra satışa çıkartıldı.



Atiker Konyaspor Kulübü yetkilileri, bilet fiyatlarını 900 lira olarak açıklamalarındaki nedeninin Trabzonspor Kulübü, ya da bordo mavili takımın taraftarıyla ilgisi olmadığını, sadece PFDK'nin haksız yere verdiklerine inandıklarını kararı tepki göstermek amacıyla olduğunu iddia ettiler.