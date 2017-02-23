"Provokasyon yapanlar amaçlarına ulaştı"
Konyaspor Kulübü Başkanı Ahmet Şan: "(1 maç seyircisiz oynama kararının onanması) Bu kararla beraber tarafımızdan tahsis edilen localarda provokasyon yapanlar amaçlarına ulaşmıştır"
Konyaspor Kulübü Başkanı Ahmet Şan, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Antalyaspor maçındaki saha olayları nedeniyle verilen bir maç seyircisiz oynama cezasının Tahkim Kurulu tarafından onanmasıyla provokasyon yapanların amaçlarına ulaştığını belirtti.
Şan, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, cezanın onanmasıyla, Atiker Konyaspor'un fair-play alanında yaptığı tüm çalışmaların cezalandırıldığını kaydetti.
Tüm futbol camiasına örnek olan, milli takıma ev sahipliği yapmış taraftarın, takımına sahip çıkmasına engel olunmaya çalışıldığını vurgulayan Şan, "Bu kararla beraber tarafımızdan tahsis edilen localarda provokasyon yapanlar amaçlarına ulaşmıştır. Biz büyük Konyaspor taraftarını her zaman ve her şart altında takımını desteklemeye davet ediyoruz. Bu tür sıkıntıların üstesinden gelebilecek büyük bir camiayız. Gün kenetlenme ve birlik olma günüdür." ifadelerini kullandı.
PFDK, Atiker Konyaspor'a, Antalyaspor mücadelesinde taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle bir resmi karşılaşmayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 60 bin lira para cezası vermiş, bu müsabakada kuzey kale arkası alt B ve C bloklara giriş yapan Konyaspor taraftarlarının elektronik biletlerini bir maçlığına bloke etmişti.
- 23 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 18:14
- Yeter artık istifa
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Ş.Atalay Ne yerlisi ne de Avrupa görmüşü 5 m ötesine pas veremiyor. Herkes saklanıyor. Hata yaparım korkusuyla geri ya da yan pasla oyunu çirkinleşiy
- Q7 rekora koşuyor
Toplam 6
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BJK HAKEMLER BENİ DE KORUSA BENDE REKORA KOŞARDIM HERHALDE.
- 25 milyonun ciğeri yanıyor
Toplam 38
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22FB Özel sektörde işçi olarak çalışsaydınız, bu performansla kapıya konulursunuz. İşini doğru yapmayanın saygınlığı da olmaz
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