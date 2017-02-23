 Kocaman restleşme – Fotomaç – 23 Şubat 2017
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    23 Şubat 2017, Perşembe
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    Kocaman restleşme

    Kocaman restleşme

    , yönetimin bildirisi için, bir şeylerin değişme ihtimalinin kalmadığını söyleyip rest çekti.

    , G.Birliği yenilgisi sonrası yönetimin sabah erken saatlerde yayınladığı bildiri için sert açıklamalar yaptı. Haberi olmadığını vurgulayan Kocaman, "Bu açıklama, bir şeylerin değişme ihtimalinin olmadığını ya da zayıf olduğunu gösterdi. Usul olarak yanlıştı" diye yönetime rest çekti.

    SAYGI BEKLİYORUM
    Adı F.Bahçe'yle geçen Kocaman, "Konya'yı değerli hale getirmeye çalışıyorum. Karşılığında aynı değeri göstermelerini beklemiyorum ama en azından birazcık düne, bugüne ve gelecek umutlarına saygı bekliyorum" dedi.

    İKİNCİ KEZ YAPILIYOR
    Kocaman, buna benzer bir şeyin 16-17 ay önce de G.Saray maçı sonrası olduğunu hatırlatıp, "Yönetim, hoca ve oyuncular, birbiriyle iyi ve kötü şeyleri paylaşmalı ama aralarında yapmalı. Usulen doğrusu budur" çıkışını yaptı.
    1. 23 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:13
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