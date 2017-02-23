Kocaman restleşme

yenilgisi sonrası yönetimin sabah erken saatlerde yayınladığı bildiri için sert açıklamalar yaptı. Haberi olmadığını vurgulayan, "Bu açıklama, bir şeylerin değişme ihtimalinin olmadığını ya da zayıf olduğunu gösterdi. Usul olarak yanlıştı" diye yönetime rest çekti.Adı F.Bahçe'yle geçen Kocaman, "'yı değerli hale getirmeye çalışıyorum. Karşılığında aynı değeri göstermelerini beklemiyorum ama en azından birazcık düne, bugüne ve gelecek umutlarına saygı bekliyorum" dedi.Kocaman, buna benzerbir şeyinayönce demaçı sonrası olduğunuhatırlatıp,"Yönetim, hocave oyuncular, birbiriyleiyi ve kötüşeyleri paylaşmalıama aralarındayapmalı. Usulendoğrusu budur" çıkışınıyaptı.