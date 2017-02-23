Kocaman restleşme
Aykut Kocaman, yönetimin bildirisi için, bir şeylerin değişme ihtimalinin kalmadığını söyleyip rest çekti.
Aykut Kocaman, G.Birliği yenilgisi sonrası yönetimin sabah erken saatlerde yayınladığı bildiri için sert açıklamalar yaptı. Haberi olmadığını vurgulayan Kocaman, "Bu açıklama, bir şeylerin değişme ihtimalinin olmadığını ya da zayıf olduğunu gösterdi. Usul olarak yanlıştı" diye yönetime rest çekti.
SAYGI BEKLİYORUM
Adı F.Bahçe'yle geçen Kocaman, "Konya'yı değerli hale getirmeye çalışıyorum. Karşılığında aynı değeri göstermelerini beklemiyorum ama en azından birazcık düne, bugüne ve gelecek umutlarına saygı bekliyorum" dedi.
İKİNCİ KEZ YAPILIYOR
Kocaman, buna benzer bir şeyin 16-17 ay önce de G.Saray maçı sonrası olduğunu hatırlatıp, "Yönetim, hoca ve oyuncular, birbiriyle iyi ve kötü şeyleri paylaşmalı ama aralarında yapmalı. Usulen doğrusu budur" çıkışını yaptı.
SAYGI BEKLİYORUM
Adı F.Bahçe'yle geçen Kocaman, "Konya'yı değerli hale getirmeye çalışıyorum. Karşılığında aynı değeri göstermelerini beklemiyorum ama en azından birazcık düne, bugüne ve gelecek umutlarına saygı bekliyorum" dedi.
İKİNCİ KEZ YAPILIYOR
Kocaman, buna benzer bir şeyin 16-17 ay önce de G.Saray maçı sonrası olduğunu hatırlatıp, "Yönetim, hoca ve oyuncular, birbiriyle iyi ve kötü şeyleri paylaşmalı ama aralarında yapmalı. Usulen doğrusu budur" çıkışını yaptı.
- 23 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:13
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BJK 1903 kulak kuscu. ARKADAS BEN AYNEN SANA KATILIYORUM BEN BUNU 10 YILDIR DIYORUM AMA TÜRK FUTBOLUN BU HALE GELMESININ TEK SORUMLUSU AZIZ YILDIRIM.
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