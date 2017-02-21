Konyaspor'dan flaş hamle
Atiker Konyaspor Basın Sözcüsü Erhan Gökmen, teknik direktör Aykut Kocaman ile herhangi bir problemleri olmadığını belirterek, kendisine artı 2 yıl daha sözleşme önerdiklerini söyledi.
Basın sözcüsü Gökmen, "Aykut Kocaman ile herhangi bir problemimiz yok. Aykut hocamız ile 1,5 yıllık sözleşmemiz var. Artı 2 yıl daha sözleşme önerdik. Haftaya kadar süre istedi. Sonucun olumlu olacağını düşünüyorum." diye konuştu.
Zor bir süreçten geçtiklerini ve ikinci yarıya istedikleri gibi başlayamadıklarını vurgulayan Gökmen, ligde haftalar ilerledikçe hedefi olan takımlar için her maçın bir final havasında geçtiğine dikkati çekti.
Atiker Konyaspor'un da geride kalan tüm müsabakalara "final maçı" anlayışıyla çıkacağını aktaran Gökmen, şunları kaydetti:
"Her takım zor süreçlerden geçebiliyor. Şimdi Atiker Konyaspor camiası olarak yapmamız gereken tek şey, bize hiçbir fayda sağlamayacak tartışmaları bir tarafa bırakıp, tüm enerjimizi bu hafta sonu sahamızda oynayacağımız Trabzonspor maçına odaklamak. Kendi içimizde birlikteliği sağlamamız lazım. Şehrin takımımızla bütünleştiği zaman, neler yapabileceğimize geçtiğimiz sezon şahit olduk. Tarih tekerrür edebilir. Bu takım ritmini yakaladığı zaman taraftarlarımıza aynı heyecanı yaşatabilir. Bunun için teknik kadromuza, takımımıza bizi her yerde destekleyen taraftarımıza inancımızın her zamankinden daha fazla olduğunun bilinmesini istiyoruz. Trabzonspor sezonun ikinci yarısıyla birlikte çıkışa geçen takımlardan biri. Ancak biz de kötü gidişe bir nokta koyarak bu müsabakayla çıkışa geçmek istiyoruz. Trabzonspor karşısında alacağımız galibiyetle takımımız öz güvenine yeniden kavuşacak ve kalan maçlar için yeni bir sayfa açacaktır."
- "Büyük hatadan dönüleceğine inanıyoruz"
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Antalyaspor maçındaki saha olayları sebebiyle verilen bir maç seyircisiz oynama cezasına da değinen Gökmen, kararın Tahkim Kurulundan döneceğine inandığını belirtti.
Atiker Konyasporlu yönetici, "Türkiye'de her şey herkesin gözü önünde cereyan ediyor. Konya'da yaşananlar ortada. Savunmamızda yer alan stat içi görüntüler spor kamuoyunun bilgisi dahilinde. Biz bu büyük hatadan dönüleceğine inanıyoruz. Hakkaniyet çerçevesinde verilmeyen, orantısız bir karar olduğunu düşünüyoruz. Hafta sonunda seyircimizle takımımızı desteklemek için sabırsızlanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
- 21 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 15:50
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Toplam 8
Yorum
ddedde001 sanki girenler fark yaratıyor.şimdiden yeni sezonun planlaması yapılmalı ve sporting lizbonun hocası Jorge Jesus getirilmeli .
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Toplam 24
Yorum
......... UEFA , AVRUPA ŞAMPİYONU, MİLLİ TK. MI DÜNYA 3. CÜSÜ YAPAN BİR TAKIM HERHALDE DEĞİL 3 ,BEŞ DEFA BİLE ŞAMPİYON OLUR . O TAKIM GS. SEN NEYİ
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Toplam 38
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Hayrettin Hoca sonuna kadar haklı kardeşim Bu takımı o kurmadı adama transfer yapılcak dendi yapılmadı kadro zaten bitik bu halde adam avrupada bu takımı buralara kadar getirdi ne verdini ki hocaya hocadan birşeyler bekliyorsunuz kim ne derse desin adama transfer yapsalardı hoca kesinlikle başarılı olurdu ayrıca bence oyuncular Hoca gitsin diye oynamıyorlar takımı sabote ediyorlar nedenmi hoca onların yetersiz oldugunu hatalarını canlı yayında söylüyor yaa futbolcuların işine gelmiyor bu eee nede olsa para bol geliyor kim gitmek isterki takımdan...
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