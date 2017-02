Konyaspor'dan bir açıklama daha

Gökmen, yaptığı açıklamada, Konyaspor'a fayda sağlamayacak ifadelerden uzak durup, bütünleyici bir havaya bürünmeleri gerektiğini dile getirdi.

Basın sözcüsü Gökmen, "Aykut Kocaman ile herhangi bir problemimiz yok. Aykut hocamız ile 1,5 yıllık sözleşmemiz var. Artı 2 yıl daha sözleşme önerdik. Haftaya kadar süre istedi. Sonucun olumlu olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Zor bir süreçten geçtiklerini ve ikinci yarıya istedikleri gibi başlayamadıklarını vurgulayan Gökmen, ligde haftalar ilerledikçe hedefi olan takımlar için her maçın bir final havasında geçtiğine dikkati çekti.

Atiker Konyaspor'un da geride kalan tüm müsabakalara "final maçı" anlayışıyla çıkacağını aktaran Gökmen, şunları kaydetti:

"Her takım zor süreçlerden geçebiliyor. Şimdi Atiker Konyaspor camiası olarak yapmamız gereken tek şey, bize hiçbir fayda sağlamayacak tartışmaları bir tarafa bırakıp, tüm enerjimizi bu hafta sonu sahamızda oynayacağımız Trabzonspor maçına odaklamak. Kendi içimizde birlikteliği sağlamamız lazım. Şehrin takımımızla bütünleştiği zaman, neler yapabileceğimize geçtiğimiz sezon şahit olduk. Tarih tekerrür edebilir. Bu takım ritmini yakaladığı zaman taraftarlarımıza aynı heyecanı yaşatabilir. Bunun için teknik kadromuza, takımımıza bizi her yerde destekleyen taraftarımıza inancımızın her zamankinden daha fazla olduğunun bilinmesini istiyoruz. Trabzonspor sezonun ikinci yarısıyla birlikte çıkışa geçen takımlardan biri. Ancak biz de kötü gidişe bir nokta koyarak bu müsabakayla çıkışa geçmek istiyoruz. Trabzonspor karşısında alacağımız galibiyetle takımımız öz güvenine yeniden kavuşacak ve kalan maçlar için yeni bir sayfa açacaktır."

- "Büyük hatadan dönüleceğine inanıyoruz"

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Antalyaspor maçındaki saha olayları sebebiyle verilen bir maç seyircisiz oynama cezasına da değinen Gökmen, kararın Tahkim Kurulundan döneceğine inandığını belirtti.

Atiker Konyasporlu yönetici, "Türkiye'de her şey herkesin gözü önünde cereyan ediyor. Konya'da yaşananlar ortada. Savunmamızda yer alan stat içi görüntüler spor kamuoyunun bilgisi dahilinde. Biz bu büyük hatadan dönüleceğine inanıyoruz. Hakkaniyet çerçevesinde verilmeyen, orantısız bir karar olduğunu düşünüyoruz. Hafta sonunda seyircimizle takımımızı desteklemek için sabırsızlanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.