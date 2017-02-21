 Konyaspor, Ömerovic yönetiminde çalıştı – Fotomaç – 21 Şubat 2017
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    21 Şubat 2017, Salı
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    Konyaspor, Ömerovic yönetiminde çalıştı

    Konyaspor, Ömerovic yönetiminde çalıştı

    , Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında sahasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı.

    Antrenör Fahrudin Ömerovic yönetiminde gerçekleştirilen ve ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutulan antrenmanda futbolcular, salondaki ısınma hareketlerinin ardından sahada koşu ve çabukluk idmanı yaptı.

    Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Konya ekibinin, Trabzonspor maçının taktik çalışmasını yaptığı öğrenildi.

    GÖKMEN: "AYKUT HOCAMIZ YARIN KONYA'DA GELECEK"
    Kulüp basın sözcüsü , teknik direktör 'ın antrenmana çıkmamasıyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kocaman'ın yarın Konya'da olacağını belirterek, "Aykut hocamız yarın Konya'ya gelecek ve takımın başında antrenmana çıkacak. Normalde de programımız öyleydi. Herhangi bir olumsuz durum yok." diye konuştu.

    1. 21 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 18:57
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