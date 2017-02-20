Konyaspor’dan Kocaman’a tedbir çağrısı
Konyaspor Yönetim Kurulu, Spor Toto Süper Lig’de son 5 maçta sadece 1 kez galibiyet alan Teknik Direktör Aykut Kocaman’a gerekli tedbirleri alması için çağrıda bulundu.
"Uzun lig maratonunda her takım zaman zaman inişli çıkışlı sonuçlar yaşayabiliyor. Şu an Konyasporumuz böyle bir sürecin içinde yer alıyor. Fakat bu dönemin uzun vadeli olmadığını düşünüyoruz. Geçtiğimiz sezon, mevcut kadromuz bize büyük bir gurur yaşatmış ve karşılığında eksik noktalara ilave transferler yapılarak bu yola devam edilmiştir. Ancak bugün geldiğimiz noktada, teknik direktörümüzün bazı tedbirleri alma gereksinimi doğmuştur ve en kısa sürede bu tedbirleri alacağına inanıyoruz. Bir önceki sezona göre 6 puan geride olan takımımız, kupada çeyrek finalde mücadele edecek. Hedefimizin ise mevcut kadro ile ligi üst sıralarda bitirmek ve Türkiye Kupası olduğu bilinmelidir. Önümüzdeki hafta Trabzonspor maçı ile birlikte çıkışa geçerek layık olduğumuz yerlere geleceğimizden herhangi bir şüphemiz yoktur. Son olarak, bizi Ankara'da yalnız bırakmayan muhteşem taraftarımıza galibiyet sevinci yaşatamadığımız için son derece üzgünüz. Kalan maçlarımızın tamamında hırsımızı, isteğimizi sahaya yansıtarak, o asil formanın hakkını verecek futbolcularımızla, çok daha iyi bir Konyaspor izleteceğimizin bilinmesini istiyoruz."
- 20 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:21
- Metin Albayrak'tan şampiyonluk sözleri
Toplam 1
Yorum
Gsli Gsnin arenada kesinlikle yenmesi gerekiyor yoksa BJK kesin şampiyon derim ama GS yenerse psikolojik baskı da oluşturacağı kesin
- Korkuluk!
Toplam 42
Yorum
Enda A.Yıldırım eseri, basketboldaki organizasyonda onun eseri futboldaki rezalet de. E.YANAL FB si nereeee şuan ki nereee...
- ''Yönetim bilir!''
Toplam 13
Yorum
ankaralı Bu takım iyi gidince sen iyisin bilge hocasın.Başarısız olursa futbolcular kalitesiz yemezler bu masalı torunlarına anlat.
Konyaspor’dan Kocaman’a tedbir çağrısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.