Konya cezaya tepkili
- 18 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:30
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu
Toplam 4
Yorum
tahmin fenerbahce 1-3 kasimpasa
- Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu
Toplam 4
Yorum
sadofb stoch aklına geldi sonunda,alperden cok daha fazla yaratıcı,uzaktan şutları da var
- Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu
Toplam 4
Yorum
VELI Takim ruh kalmadiysa, bittiyse ... Messi - Ronaldo yu da koysan bu kadroya NAFILE !
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