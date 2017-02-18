 Konya cezaya tepkili – Fotomaç – 18 Şubat 2017
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    19 Şubat 2017, Pazar
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    Konya cezaya tepkili

    Konya cezaya tepkili
    Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun () verdiği 1 maç seyircisiz oynama cezasını kabullenmenin mümkün olmadığını belirtti. Yapılan yazılı açıklamada, "Ağır ve orantısız karar" denildi.
    1. 18 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:30
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