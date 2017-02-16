Konya’da yasak
- 16 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:35
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Toplam 10
Yorum
Tebrikler Kim sorduysa iyi eleştirel soru olmuş tebrikler..
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Toplam 12
Yorum
metinn resmen bjk yi kollamaktadir federasyon ne demek avrupada maci var iki klube sordunmu tarihi degsitirirken sn demirören adil olll
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Toplam 1
Yorum
metinn bi zamanlar k.karabukten alirken emenike hit diyrodunuz buyuk golcu oyuncu ne oldu iki sene gecmeden tu kaka oldu adam bide laf atiyronuz
Konya’da yasak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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