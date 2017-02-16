Konya’da yasak

A.Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, Antalyaspor maçında çıkan olaylarda omzu kırılan polis memuru Musa Çiloğlu'nu evinde ziyaret etti. Şan, bu olaylar nedeniyle deplasman yasağı konusunun yönetim kurulu tarafından gözden geçirileceğini ve olay çıkma ihtimali öngörülen maçlar için gerekli tedbirlerin alınacağını söyledi.