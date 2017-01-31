 Yine hakem faciası! – Fotomaç – 31 Ocak 2017
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    31 Ocak 2017, Salı
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    Yine hakem faciası!

    Yine hakem faciası!
    Atiker Konyaspor'un teknik direktörü , farklı yenilgi için üzgün olduğunu belirtirken hakem Özgür Yankaya'ya yüklendi. Kocaman, "Yediğimiz 2. golden önce net bir faul var. Devrenin sonunda da net bir penaltımız verilmedi. Etimiz ne, budumuz ne... Zaten zor gol atıyoruz. Hakem facialarını çok yaşıyoruz bu sene... Bu zayıf hakemler mesleki kariyerimi erken sonlandırmama yardımcı olacaklar" dedi.
    1. 31 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:47
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