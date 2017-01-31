Marcelo varsa sorun olmaz

Beşiktaş defansının emniyet sübabı Marcelo, Atiker Konyaspor karşısında da hatasız oynadı. Brezilyalı stoperin bu sezon ligde forma giydiği 18 maçta siyah- beyazlı takım yenilgi görmezken, 13 galibiyet, 5 beraberlik aldı. Marcelo takım olarak iyi oynadıklarını ve haklı bir galibiyet elde ettiklerini dile getirdi.