 Marcelo varsa sorun olmaz – Fotomaç – 31 Ocak 2017
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    31 Ocak 2017, Salı
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    Marcelo varsa sorun olmaz

    Marcelo varsa sorun olmaz
    Beşiktaş defansının emniyet sübabı Marcelo, Atiker Konyaspor karşısında da hatasız oynadı. Brezilyalı stoperin bu sezon ligde forma giydiği 18 maçta siyah- beyazlı takım yenilgi görmezken, 13 galibiyet, 5 beraberlik aldı. Marcelo takım olarak iyi oynadıklarını ve haklı bir galibiyet elde ettiklerini dile getirdi.
    1. 31 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:49
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