 Babel’in boşu yok – Fotomaç – 31 Ocak 2017
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    31 Ocak 2017, Salı
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    ’in boşu yok

    Babel’in boşu yok

    Hollandalı yıldız, Alanyaspor’un ardından Konyaspor filelerini de sarstı. bir de asist gerçekleştirdi.

    Beşiktaş'ın devre arasında Deportivo La Coruna'dan renklerine bağladığı Ryan Babel, Atiker Konyaspor'u da boş geçmedi. Hollandalı oyuncu, 9. dakikada Talisca'nın ortasını kafayla filelere göndererek, Vodafone Arena'daki gol sağanağını başlattı. Sol kanatta oldukça etkili oynayan yıldızın takım arkadaşlarıyla kısa sürede sağladığı uyum dikkat çekti.

    3 MAÇTA 2 GOL, 1 ASİST
    40 yıllık Beşiktaşlı gibi oynayan , 50'de soldan taşıdığı topla Cenk Tosun'a bir de asist yapıp, galibiyetin mimarları arasında yer aldı. Geçtiğimiz hafta Aytemiz Alanyaspor ağlarını da havalandıran Babel, siyah-beyazlı takımda 3 maçta 2 gol, 1 asiste ulaştı.
    1. 31 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:07
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