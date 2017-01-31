Babel’in boşu yok
Hollandalı yıldız, Alanyaspor’un ardından Konyaspor filelerini de sarstı. Babel bir de asist gerçekleştirdi.
3 MAÇTA 2 GOL, 1 ASİST
40 yıllık Beşiktaşlı gibi oynayan Babel, 50'de soldan taşıdığı topla Cenk Tosun'a bir de asist yapıp, galibiyetin mimarları arasında yer aldı. Geçtiğimiz hafta Aytemiz Alanyaspor ağlarını da havalandıran Babel, siyah-beyazlı takımda 3 maçta 2 gol, 1 asiste ulaştı.
- 31 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 02:07
- Onun adı: 5iktaş
Toplam 9
Yorum
BJK__ Allahına gurban KaraKartallarım çekemeyenler çatlasında patlasın.ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ yazdıracağız.Çileli yıllar sona erdi.
- O isimler Tolgay ve Veli
Toplam 10
Yorum
asweq profesyoneller maaslarini arttirmak icin bu tip transfer haberlerini yaparlar. Aziz neden bu konuyu gundeme getirmek istedi anlamadim
- Demba Ba ve Ersan tribünde
Toplam 2
Yorum
BJK__ Söyleyeceğiz tabikide..Şampiyon BEŞİKTAŞ: ))dembaba dembaba dem-ba-ba dem-ba-ba: ))
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