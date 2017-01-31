Adriano arı gibiydi

Kartal'ın Brezilyalı sol beki Adriano maç boyunca ileri geri makine gibi çalıştı. Tecrübeli oyuncu, müthiş temposuyla gençlere taş çıkartırken, hücum varyasyonlarının da gizli kahramanlarındandı. Adriano bu formuyla sakat olan Caner'in yokluğunu da unutturdu.