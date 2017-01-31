 Adriano arı gibiydi – Fotomaç – 31 Ocak 2017
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    31 Ocak 2017, Salı
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    arı gibiydi

    Adriano arı gibiydi
    Kartal'ın Brezilyalı sol beki Adriano maç boyunca ileri geri makine gibi çalıştı. Tecrübeli oyuncu, müthiş temposuyla gençlere taş çıkartırken, hücum varyasyonlarının da gizli kahramanlarındandı. Adriano bu formuyla sakat olan Caner'in yokluğunu da unutturdu.
    1. 31 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:08
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