Beşiktaş maçı hazırlıkları tamamlandı
Spor Toto Süper Lig'in 19 .haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak Konyaspor, hazırlıklarını tamamladı.
Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 30 Ocak Pazartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Aykut Kocaman gözetiminde gerçekleşen antrenman ısınma ve çabukluk hareketleri ile başladı. Yeşil-beyazlı oyuncular daha sonra zorlu maçın taktik çalışmasını gerçekleştirerek antrenmanı tamamladı.
İki takım arasındaki 32. randevu
Konyaspor, yarın deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş ile 32. randevusuna çıkacak. İki takım arasında bugüne kadar Süper Lig'de oynanan 31 maçta Konyaspor 4 galibiyet, 17 yenilgi alırken, 10 mücadelede ise taraflar eşitliği bozamadı.
Düdük Özgür Yankaya'da
Pazartesi günü saat 20.00'da başlayacak mücadelede Özgür Yankaya düdük çalacak. Yankaya'nın yardımcılıklarını Baki Tuncay Akkın ve Mehmet Cem Hanoğlu yapacak.
İki takım arasındaki 32. randevu
Konyaspor, yarın deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş ile 32. randevusuna çıkacak. İki takım arasında bugüne kadar Süper Lig'de oynanan 31 maçta Konyaspor 4 galibiyet, 17 yenilgi alırken, 10 mücadelede ise taraflar eşitliği bozamadı.
Düdük Özgür Yankaya'da
Pazartesi günü saat 20.00'da başlayacak mücadelede Özgür Yankaya düdük çalacak. Yankaya'nın yardımcılıklarını Baki Tuncay Akkın ve Mehmet Cem Hanoğlu yapacak.
- 29 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 14:49
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Quaresma bize gelmek istedi
Toplam 33
Yorum
masalcı dede yav he he gece yatmadan önce dinleyin uykunuz çabuk gelir aziz dededen masallar 20 yıldır koltuk başarısı bundan kanan çok tabi eee me mee e
- Quaresma bize gelmek istedi
Toplam 33
Yorum
Zx1903 Hayatın yalan senin.
- Akhisar en farklı mağlubiyetini aldı
Toplam 1
Yorum
t4532 Akhisarın boş bir tarafına gelmiş talihsiz gün, üzülmek gereksiz. 59 yan paslık Semih-Sabri topçuluğundan çıkamayan Galatasarayın şansı yok.
Beşiktaş maçı hazırlıkları tamamlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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