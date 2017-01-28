"Hiçbir futbolcumuz ayrılmayacak"
Konyaspor Futbol Şube Sorumlusu Ömer Korkmaz, hiçbir futbolcularının takımdan ayrılmasının söz konusu olmadığını belirterek, mevcut kadro ile yollarına devam edeceklerini söyledi.
Konyaspor'da bazı futbolcuların ara transfer döneminde takımdan ayrılacağına yönelik çıkan haberlere Futbol Şube Sorumlusu Ömer Korkmaz kulübün resmi internet sitesinden açıklama yaparak cevap verdi. Ömer Korkmaz açıklamasında şu sözlere yer verdi:
"Ara transfer döneminde 4-5 futbolcumuza farklı kanallar vasıtasıyla yapılan teklifler kulübümüzün dünden bugüne geldiği noktayı belirginleştirme anlamında bizleri mutlu etmiştir. Ancak an itibariyle hiçbir futbolcumuzun takımımızdan ayrılması söz konusu değildir. Mevcut kadromuzu koruyarak, gelecek sezonda Avrupa'da yer almayı hedeflemekteyiz. Bununla birlikte Konyasporumuzun menfaatleri her şeyin üzerinde gelmektedir. Teklifler bu menfaatler doğrultusunda gerçekleşirse yönetim olarak otururuz bunu değerlendiririz. Lakin mevcut kadromuzla yolumuza devam edileceğinin bilinmesini isteriz. Taraftarlarımız müsterih olsunlar."
"Ara transfer döneminde 4-5 futbolcumuza farklı kanallar vasıtasıyla yapılan teklifler kulübümüzün dünden bugüne geldiği noktayı belirginleştirme anlamında bizleri mutlu etmiştir. Ancak an itibariyle hiçbir futbolcumuzun takımımızdan ayrılması söz konusu değildir. Mevcut kadromuzu koruyarak, gelecek sezonda Avrupa'da yer almayı hedeflemekteyiz. Bununla birlikte Konyasporumuzun menfaatleri her şeyin üzerinde gelmektedir. Teklifler bu menfaatler doğrultusunda gerçekleşirse yönetim olarak otururuz bunu değerlendiririz. Lakin mevcut kadromuzla yolumuza devam edileceğinin bilinmesini isteriz. Taraftarlarımız müsterih olsunlar."
- 28 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 10:40
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Tolgay ve Orellana temasları sürüyor
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54 imparatorluğu ikiside gereksiz
- Yanal: Üreten oyuncu gerek
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54 imparatorluğu hedef 2023... bu tarihe kadar senden 2,şenol güneşten 2 şampiyonluk bekliyoruz hocam.
- Yeni stada Aker ruhu
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54 imparatorluğu şenol güneş spor kompleksi-*bein sports arena
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