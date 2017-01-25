Konyaspor'da kupa mesaisi
Atkier Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynayacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı.
Ziraat Türkiye Kupası H Grubunda lider olarak mücadelesini sürdüren Atiker Konyaspor, yarın deplasmanda Avni Aker Stadı'nda Trabzonsporla son maçını oynayacak.
Gruptan lider olarak bir üst tura yükselecek olan yeşil beyazlı ekip bugün Kayacık Tesisleri'nde son hazırlık çalışmasını yaptı. Koşu ve topla yapılan ısınma hareketleriyle başlayan antrenman pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmasıyla sona erdi. Atiker Konyaspor, pazertesi günü de Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.
Gruptan lider olarak bir üst tura yükselecek olan yeşil beyazlı ekip bugün Kayacık Tesisleri'nde son hazırlık çalışmasını yaptı. Koşu ve topla yapılan ısınma hareketleriyle başlayan antrenman pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmasıyla sona erdi. Atiker Konyaspor, pazertesi günü de Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.
- 25 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:34
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Nereye Bruma!
Toplam 20
Yorum
yorumsuz bide kızıyor bencillik yapmasaydın çıkmazdın.canım poziyonları harcadı.tek bildiği çalım.demek 11 de başlamasa bu kaçıp gider gsden.
- Fener'den Eto'o atağı
Toplam 83
Yorum
sabri van persinin kenarda durmasi zaten komedi.ama basrolü kendisi oynuyor ne yazik ki.Anneannem bile yere daha saglam basar.fizikman cökmüs
- F.Bahçe ile G.Saray karşı karşıya geliyor
Toplam 6
Yorum
Gsli Marifet Yıldız oyuncular il kazanmakta degil yeğen marifet yıldızları yenebilmekte yeğen :D
Konyaspor'da kupa mesaisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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