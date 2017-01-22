Atiker Konyaspor'da yüzler gülüyor
Atiker Konyaspor'un Çaykur Rizespor karşısında gollerini atarak galibiyeti getiren Boşnak futbolcular Deni Milosevic ve Riad Bajic, alınan 3 puanın kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.
Spor Toto Süper Lig'in 18'nci haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u Boşnak futbolcular Deni Milosevic ve Riad Bajic'in golleri ile 2-1 yenerek 3 maç aradan sonra 3 puan alan Atiker Konyaspor'da yüzler gülüyor.
Deni Milosevic, alınan galibiyetten dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Zor bir maçtı. İki gol attık. Rakibimiz beraberliği sağladı. Ancak ikinci golü bulduk. Hepimiz için çok zor bir maçtı. Galatasaray maçından sonra önemli bir maçtı. Önemli bir galibiyet aldık. Çok mutluyum" dedi.
Attığı golle takımına galibiyeti getiren Riad Bajic ise galibiyetin kendileri için çok iyi olduğunu belirterek, " Bizim için bugünki maç çok önemliydi. Çünkü son üç maçta çok az puan aldık. Bizim için kriz gibi gözüküyordu ama oyun olarak iyiydik. Bugünki galibiyet bizim için çok iyi oldu. İnanıyorumki Takım olarak hep bareber tekrar yukarılara tırmanacağız" dedi.
Deni Milosevic, alınan galibiyetten dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Zor bir maçtı. İki gol attık. Rakibimiz beraberliği sağladı. Ancak ikinci golü bulduk. Hepimiz için çok zor bir maçtı. Galatasaray maçından sonra önemli bir maçtı. Önemli bir galibiyet aldık. Çok mutluyum" dedi.
Attığı golle takımına galibiyeti getiren Riad Bajic ise galibiyetin kendileri için çok iyi olduğunu belirterek, " Bizim için bugünki maç çok önemliydi. Çünkü son üç maçta çok az puan aldık. Bizim için kriz gibi gözüküyordu ama oyun olarak iyiydik. Bugünki galibiyet bizim için çok iyi oldu. İnanıyorumki Takım olarak hep bareber tekrar yukarılara tırmanacağız" dedi.
- 22 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 10:45
FOTOMAÇ GÜNDEM
- El var mı Yasin?
Toplam 1
Yorum
1905 BUDA GALATASARAY CUNEYT CAKIRLA HEP MAC KAZANIYOR DIYENLERE KAPAK OLSUN
- Tolgay bombası
Toplam 4
Yorum
ERAY TS Tolgay'ı istemiyoruz ! Ne çabuk unutuldu Hamburg'tan gelirken yaptıkları. Bu transferden o zaman vazgeçtik ve bitti.
- Tolgay bombası
Toplam 4
Yorum
bjk1903 hayır sakınnnnn tolgay gönderilmez yapmayın..
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