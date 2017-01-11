 Konyaspor'da Galatasaray hazırlıkları – Fotomaç – 11 Ocak 2017
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    11 Ocak 2017, Çarşamba
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    Konyaspor'da Galatasaray hazırlıkları

    Konyaspor'da Galatasaray hazırlıkları

    Atiker Konyaspor, bu hafta cumartesi günü kendi sahasında oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

    Lig arasını Antalya Belek'te kamp yaparak geçiren Atiker Konyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını Konya'da Kayacık Tesisleri'nde yapıyor. Teknik Direktör Aykut Kocaman nezaretinde yapılan antrenmanda koşu ve ısınma hareketleriyle başladı ve çift kale maçla sona erdi. Yaklaşık 1.5 saat süren antrenmana Fransa 1'inci ligi takımlarından Lorient formasını giyen Atiker Konyasporla 2.5 yıllık sözleşme imzalayan Fildişi Sahili asıllı Moryke Fofana da katıldı.
    1. 11 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:36
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