Konyaspor'da Galatasaray hazırlıkları
Atiker Konyaspor, bu hafta cumartesi günü kendi sahasında oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürüyor.
- 11 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:36
- ''Farklı bir Trabzonspor''
Toplam 7
Yorum
ged 61 ismi geçen transferler olursa tabiki kendiliğinden bir fark oluşacak..ama bu farkı ersun yanal yaratmayacak..ersun yanal fark yaratsaydı 6 aydır yaratırdı..bakın lige gelen her hoca takımda fark yaratmıştır bir tek ersun yanal hariç..allahtan dileriz ikinci yarı farklı bir trabzonspor izleyelim ve rahat rahat maç izleyelim...
- ''Bir Lens'imiz daha oldu!''
Toplam 8
Yorum
Sneijder_W Fenerbahçe iyi takım oldu. Gs yaşlılar ordusu. Hepsi ölü. Helal olsun Fener'e iyi transfer yapıyorlar.
- ''Farklı bir Trabzonspor''
Toplam 7
Yorum
DOBİ HASAN KÖTÜ BİR HOCA BİLE OLSA İSTİKRAR FAYDA GETİRİR.SEZON SONUNA KADAR DEVAM ETMELİ.YENİ TRANSFERLERDEN SONRAERSUN HOCANIN MAZERETİ ARTIK KALMADI.BAŞARILAR
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