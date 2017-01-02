 ''Fofana ile anlaştık'' – Fotomaç – 02 Ocak 2017
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    02 Ocak 2017, Pazartesi
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    ''Fofana ile anlaştık''

    ''Fofana ile anlaştık''

    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden 'un basın sözcüsü , Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lorient forması giyen ile prensipte anlaştıklarını söyledi.

    Gökmen, yaptığı açıklamada, devre arasına girmeden transfer çalışmalarına başladıklarını anımsattı.

    Teknik direktör Aykut Kocaman ile bazı mevkilere alınacak futbolcuları belirlediklerini dile getiren basın sözcüsü Gökmen, "Lorient forması giyen Fofana ile prensipte anlaştık. Kulübümüze katkısı olacağını düşünüyoruz. Futbolcuyu önümüzde günlerde Konya'ya getirip, son bir görüşme yapacağız ve sonrasında sözleşme imzalayacağız." diye konuştu.

    1. 02 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:24
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