Konyaspor'dan Halepli bebeklere 2 TIR yardım
Konyaspor yöneticileri ve futbolcularının aralarında topladıkları para ile hazırlanan 2 yardım TIR'ı Halepli bebeklere gönderilmek üzere uğurlandı.
Yöneticiler ve futbolcuların aralarında topladıkları para ile hazırlanan ve içinde battaniye, çocuk bezi, çocuk maması, bebe bisküvisi, mutfak eşyası, kuru bakliyat, temel gıda ve ihtiyaçları bulunan iki ayrı yardım TIR'ı, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nun önünden dualarla uğurlandı. Uğurlama törenine Konyaspor Kulüp Başkanı Ahmet Şan, Asbaşkan Ali Kaya, yönetim kurulu üyesi Abdullah Şanlı ve kulüp çalışanları katıldı.
Kulüp Başkanı Ahmet Şan, 'Futbol asla sadece futbol değildir' sözünden hareketle Konyaspor'un elinin uzanabildiği her yerde ve her konuda varlığını hissettirmek için kendi kendisiyle bir yarış içinde olduğunu söyledi. Şan, "Bundan önce defalarca vatanımızın bekası için canları bu memleket uğrana feda eden şehitlerimizin aileleri ve yakınlarının yanında olduk. Birçok sosyal sorumluluk projesinde Süper Lig takımları arasında en önde yer alan bir kaç takımdan biriyiz. Şimdi Halep'te büyük bir insanlık dramı yaşanıyor ve bizim kulüp olarak bu duruma kayıtsız kalmamız düşünülemezdi. Yönetici arkadaşlarımız ve futbolcularımızla birlikte özellikle çocuklar ve bebeklerin yaşadıkları sıkıntıları göz önüne alarak iki TIR dolusu gıda ve temel ihtiyaç maddelerini Suriye'ye gönderdik" ifadelerine yer verdi.
- 24 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 10:29
- ''Ülkenize çok güzel sahip çıkıyorsunuz''
Toplam 2
Yorum
joker62 İstanbul güzel rakı,şiş kebap boğaz alıştık bu yalanlara.Bizim ülkemiz ve insanlarımız güzel bu adamın ülkesi ve insanları kötü.Acaba Hollanda da insanlara Türkiye de yaşamak istermisiniz diye sorsalar ne kadar insan evet der.Sayıları nufusun %1 ni geçmez.Aynı soru Türklere Hollanda da yaşamak istermisiniz diye sorsalar?En az ? evet cevabını verir.Deneyin görün.
- Gençlere övgü yağdı
Toplam 1
Yorum
Kenan Yusuf Yazıcı neden üst düzeye getirilemiyor bu takımda, şans neden veriilemedi anlayamadık gitti...
- ''Türk insanı asla korkmaz!''
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Yorum
vlkn80 Adam mıdır?! ADAMDIR...!! Dağılabilirsiniz...
Konyaspor'dan Halepli bebeklere 2 TIR yardım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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