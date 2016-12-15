Bir puan almamız iyi
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, bir puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Kocaman, "Grupta 4 puana yükseldik. Bu grupta rakibimiz olarak Trabzonspor gözüküyor ve onlara yenilmemek önemliydi. Bundan sonrası bizim için daha kolay olacaktır. Trabzonspor karşısında iyi mücadele eden takımımı tebrik ediyorum. Taraftarımıza da teşekkür ediyorum" diye konuştu.
- 15 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 22:32
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 6
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UltrAslan Bu hamit ne zaman gidicek artik verdigi 10 pastan 8 zi isabetsiz birde ustune penalti kazandirdi rakibe bu takim acil revizyona gidtmeli sabri daha ne kadar oynycak
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partal Sen ne diyon KİEV fukarası.
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