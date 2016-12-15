 Bir puan almamız iyi – Fotomaç – 15 Aralık 2016
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    15 Aralık 2016, Perşembe
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    Bir puan almamız iyi

    Bir puan almamız iyi
    Teknik Direktörü , bir puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Kocaman, "Grupta 4 puana yükseldik. Bu grupta rakibimiz olarak Trabzonspor gözüküyor ve onlara yenilmemek önemliydi. Bundan sonrası bizim için daha kolay olacaktır. Trabzonspor karşısında iyi mücadele eden takımımı tebrik ediyorum. Taraftarımıza da teşekkür ediyorum" diye konuştu.
    1. 15 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:32
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