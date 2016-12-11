Konya’da iki eksik
Süper Lig'in flaş takımı Atiker Konyaspor bugün oynayacağı Kayseri maçı için geri sayıma geçti. Avrupa defterini kapatan yeşil-beyazlılarda cezalı Bajic ile sakat Ali Turan dışında eksik bulunmuyor.
- 11 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 02:34
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Marcelo kapışması
Toplam 15
Yorum
karagush azicik ayagina basmis nerei girmizi yahu bunun
- Çebi: “Kararlarda yanlış yok”
Toplam 11
Yorum
Orman Kiev macindada yoktu bu macta olsun dimi cebicim 6 Kasim´i kaptirmayiz
- Çebi: “Kararlarda yanlış yok”
Toplam 11
Yorum
Cebi tabiiki hakem kararlarina karsi degiliz bizim lehimize ounca
Konya’da iki eksik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.