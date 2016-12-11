 Konya’da iki eksik – Fotomaç – 11 Aralık 2016
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    11 Aralık 2016, Pazar
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    Konya’da iki eksik

    Konya’da iki eksik
    Süper Lig'in flaş takımı Atiker Konyaspor bugün oynayacağı Kayseri maçı için geri sayıma geçti. Avrupa defterini kapatan yeşil-beyazlılarda cezalı Bajic ile sakat Ali Turan dışında eksik bulunmuyor.
    1. 11 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:34
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