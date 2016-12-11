Alkışlar Konyaspor'a
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Atiker Konyaspor, evinde Kayserispor'u 1-0 mağlup etti.
Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden Atiker Konyaspor, lige istediği gibi döndü. Yeşil beyazlılar, çıkış arayan Kayserpsor'u ağırladığı maçtan 1-0 galip ayrıldı. Konyaspor'a galibiyeti getiren tek gol ise 44. dakikada Ali Çamdalı'dan geldi. Ali Çamdalı golden sonra asker selamı verdi.
Bu sonuçla 23 puana yükselen Atiker Konyaspor, haftayı 6. sırada kapattı. Galibiyet hasretini 6 maça çıkaran 9 puanda kalan Kayserispor ise 17. sırada yer aldı.
- 11 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 21:04
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GSli1905 1-0 önde olsak bile Macda RUH YOK !!!!
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GSli1905 Bu yanlis Tercihleri yüzünden az Puan ve Puanlar kaybetmedik !!!!!!!! Bu Adam gidip Bücürükleri calistirsin !!!!!
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GSli1905 Bu Hocayi bir an önce KOVUN....Linesi neden cikarip Sabriyi YINE koydu ?
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