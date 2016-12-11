 Alkışlar Konyaspor'a – Fotomaç – 11 Aralık 2016
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    11 Aralık 2016, Pazar
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    Alkışlar Konyaspor'a

    Alkışlar Konyaspor'a

    Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Atiker Konyaspor, evinde Kayserispor'u 1-0 mağlup etti.

    Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden Atiker Konyaspor, lige istediği gibi döndü. Yeşil beyazlılar, çıkış arayan Kayserpsor'u ağırladığı maçtan 1-0 galip ayrıldı. Konyaspor'a galibiyeti getiren tek gol ise 44. dakikada 'dan geldi. Ali Çamdalı golden sonra asker selamı verdi.

    Bu sonuçla 23 puana yükselen Atiker Konyaspor, haftayı 6. sırada kapattı. Galibiyet hasretini 6 maça çıkaran 9 puanda kalan Kayserispor ise 17. sırada yer aldı.

    1. 11 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 21:04
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