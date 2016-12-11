Alkışlar Konyaspor'a

Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden Atiker Konyaspor, lige istediği gibi döndü. Yeşil beyazlılar, çıkış arayan Kayserpsor'u ağırladığı maçtan 1-0 galip ayrıldı. Konyaspor'a galibiyeti getiren tek gol ise 44. dakikada Ali Çamdalı'dan geldi. Ali Çamdalı golden sonra asker selamı verdi.

Bu sonuçla 23 puana yükselen Atiker Konyaspor, haftayı 6. sırada kapattı. Galibiyet hasretini 6 maça çıkaran 9 puanda kalan Kayserispor ise 17. sırada yer aldı.