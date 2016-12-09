 Konya’dan veda – Fotomaç – 09 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Aralık 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Konya’dan veda

    Konya’dan veda

    H Grubu’ndaki temsilcimiz Konyaspor, sahasındaki son maçında 90+5’te gelen golle yıkıldı ve galibiyet özlemini dindiremedi: 0-1

    Avrupa'da talihsiz maçlar çıkaran , prestij maçında ağırladığı Belçika'nın ekibine 90+5'te yediği golle teslim oldu: 0-1. Grup sonuncusu olarak Avrupa defterini kapatan temsilcimiz, 1 puanda kalırken, galibiyet özlemini bitiremeden veda etmiş oldu. Konyaspor'u 90+5'te Coulibaly'nın golüyle yenen Gent ise 8 puanla 'ın ardından grup ikincisi oldu.

    6'da 6 yaptılar
    'ın yönettiği maçta Braga'yı deplasmanda 4-2 yenen Shakhtar, 6'da 6 yaparak grubu 18 puanla zirvede tamamladı.
    1. 09 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:10
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Konya’dan veda haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle