 Ömer Ali’ye Kocaman veto – Fotomaç – 08 Aralık 2016
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    08 Aralık 2016, Perşembe
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    Ömer Ali’ye Kocaman veto

    Ömer Ali’ye Kocaman veto
    teknik direktörü Aykut Kocaman, transferin gözde isimlerinden olan ve adı yerli yabancı birçok kulüple geçen Ömer Ali Şahiner konusunda net konuştu. Skubic'in transferiyle 24 yaşındaki orta sahayı onun önünde daha etkili kullandıklarını belirten Kocaman, transfer hakkında ise, "Ayrılacağını tahmin etmiyorum. Eğer onayım gerekiyorsa, bu dönemde böyle bir onayım yok" ifadelerini kullandı.
    1. 08 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:28
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