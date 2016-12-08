Ömer Ali’ye Kocaman veto

teknik direktörü, transferin gözde isimlerinden olan ve adı yerli yabancı birçok kulüple geçenkonusunda net konuştu. Skubic'in transferiyle 24 yaşındaki orta sahayı onun önünde daha etkili kullandıklarını belirten, transfer hakkında ise, "Ayrılacağını tahmin etmiyorum. Eğer onayım gerekiyorsa, bu dönemde böyle bir onayım yok" ifadelerini kullandı.