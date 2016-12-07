Aykut Kocaman'dan Gent açıklaması
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, UEFA Avrupa Ligi H Grubu 6. ve son haftasında yarın sahalarında oynayacakları Gent maçıyla güzel bir veda gecesi yapmak istediklerini söyledi.
Belçika ekibi Gent'in yarınki maça mutlak kazanmak için çıkacağını vurgulayan Kocaman, şunları kaydetti:
"Daha sonra gruptan çıkmak için Braga'dan gelecek sonucu bekleyecekler. Bizim açımızdan önemli olan ise maçın son anına kadar yapabileceğimiz şeyleri gerçekleştirmek, rakibe de yapacakları şeyi yaptırmamaktır. Bu maçta taraftarımızın da yanımızda olmasını istiyoruz. Gent maçıyla güzel bir veda gecesi yapmak istiyoruz. UEFA Avrupa Ligi önemli bir deneyimdi. Biriktirdiklerimiz önümüzdeki günlerde çok iyi işe yarayacak. Burada kalmamalı. Ligde yukarılara doğru gidip, seneye ve öbür yıl da Avrupa'da olmalıyız. Güçlü bir şekilde ligde yerimizi alırsak önümüzdeki yıllarda da UEFA Avrupa Ligi'nde oluruz."
Vukovic: "Galibiyet için oynayacağız"
Atiker Konyasporlu futbolcu Jagos Vukovic de taraftarlara çağrıda bulunarak, "Taraftarımız da bizleri yalnız bırakmayacaktır. Kupada şansımız kalmadı ama güzel bir mücadele sergilemek istiyoruz. Galibiyet için oynayacağız. Ümit ediyorum ki önümüzdeki sezon da UEFA'da yer alırız." diye görüş belirtti.
- 07 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 17:18
- Sağlık olsun!
Toplam 18
Yorum
haldun siz zaten rakiplerimizi destekleyip yenilsinlerde içimizin yağları erisin diye dua edebilecek kadar zeka sahibisiniz. gitti ülke puanı.
- "Kötü sonucun tek sorumlusu benim"
Toplam 129
Yorum
osman azarbaycandan ben bakiyorum bu besiktas superligada tff tarafindan baslaniyor aziz baskan duzun demis avropada kuzuya donmus hakemi sucluyur bu yalnisdir dinomu kiyevin hakkini yemamak lazim bu besiktas hec avroligada bela bir yera gedamaz cunku bunlar tff tarafindan baslanmis bir kulub
- Sergiy Rebrov'dan şok açıklama!
Toplam 66
Yorum
kartal candır Sergiy Rebrov hakem olsaydı kaçtane kırmızı kar verirdi acaba onun açıklamalarını şiddele kınıyorum
Aykut Kocaman'dan Gent açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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