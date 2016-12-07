 Aykut Kocaman'dan Gent açıklaması – Fotomaç – 07 Aralık 2016
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    07 Aralık 2016, Çarşamba
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    Aykut Kocaman'dan Gent açıklaması

    Aykut Kocaman'dan Gent açıklaması

    Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, UEFA Avrupa Ligi H Grubu 6. ve son haftasında yarın sahalarında oynayacakları Gent maçıyla güzel bir veda gecesi yapmak istediklerini söyledi.

    Kocaman, maçın oynanacağı Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, Gent maçıyla UEFA Avrupa Ligi macerasını noktalayacaklarını, güçleri yettikçe Konya'yı ve Konyaspor'u temsil etmeye çalıştıklarını ifade etti.

    Belçika ekibi Gent'in yarınki maça mutlak kazanmak için çıkacağını vurgulayan Kocaman, şunları kaydetti:

    "Daha sonra gruptan çıkmak için Braga'dan gelecek sonucu bekleyecekler. Bizim açımızdan önemli olan ise maçın son anına kadar yapabileceğimiz şeyleri gerçekleştirmek, rakibe de yapacakları şeyi yaptırmamaktır. Bu maçta taraftarımızın da yanımızda olmasını istiyoruz. Gent maçıyla güzel bir veda gecesi yapmak istiyoruz. UEFA Avrupa Ligi önemli bir deneyimdi. Biriktirdiklerimiz önümüzdeki günlerde çok iyi işe yarayacak. Burada kalmamalı. Ligde yukarılara doğru gidip, seneye ve öbür yıl da Avrupa'da olmalıyız. Güçlü bir şekilde ligde yerimizi alırsak önümüzdeki yıllarda da UEFA Avrupa Ligi'nde oluruz."

    Vukovic: "Galibiyet için oynayacağız"

    Atiker Konyasporlu futbolcu Jagos Vukovic de taraftarlara çağrıda bulunarak, "Taraftarımız da bizleri yalnız bırakmayacaktır. Kupada şansımız kalmadı ama güzel bir mücadele sergilemek istiyoruz. Galibiyet için oynayacağız. Ümit ediyorum ki önümüzdeki sezon da UEFA'da yer alırız." diye görüş belirtti.

    1. 07 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 17:18
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