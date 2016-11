F.Bahçe Beşiktaş'ın peşine takılır

Galatasaray Odeabank, THY Avrupa Ligi’nde Abdi İpekçi’de oynanan maçta Barcelona’yı 14 sayı farkla yendi. İspanyol temsilcisine potayı göstermeyen sarı-kırmızılılar en az sayı yediği maçı oynadı

Atiker Konyaspor'un başarılı teknik direktörü Aykut Kocaman ile, Shakhtar Donetsk maçında bir araya geldik. Kocaman, FOTOMAÇ'ın sorularına dobra dobra yanıtlar verdi. İşte o sözler...



KONYA, AVRUPA'DA NEDEN BEKLENİLENİ VEREMEDİ?

"Daha başlarken söyledim; Avrupa macerası maliyeti olmayan bir tecrübedir diye. Konyaspor Türkiye Ligi'nde 16. sezonunu yaşayan bir kulüp. Türkiye Ligi'nde dahi çok tecrübeli olduğunu söyleyemeyiz. Onun üzerine direkt olarak gidilmiş Avrupa Ligi. Yüksek organizasyona sahip takımlarla oynanan maçlar. Kuralar çekildikten sonra belki de en zorlu gruba düştük. İşte rakiplerimizden bir tanesi. Shakhtar Donetsk son UEFA Kupası'nı kazanmış takımlardan biri. Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir takım. Yüzlerce maç yapmışlar Avrupa'da. Keza Gent ve Braga da öyle. Shakhtar daha önce hem F.Bahçe'yi hem de Başakşehir'i çok kolay eledi. Zorlu bir gruptaydık ve futbolun matematiğine uygun sonuçlar alındığını söyleyebilirim. Mucize olabilir, futbolda her şey var."



MİLLİ TAKIM VE F.BAHÇE İLE SÜREKLİ ADINIZ GEÇİYOR?

"Adımın Milli Takım'la geçmesinde anormal bir durum yok. Polemiklere girmek istemiyorum. Sonuçta şu anda milli takımımızın başında bir teknik direktör var. Aynı şekilde F.Bahçe takımının başında da. Benim ne böyle bir çalışmam ne de böyle bir derdim var. Ama öte yandan milli takımla adımın geçmesi kadar da normal bir şey yok. 16 yıldır bu liglerde çalışıyorum."



LİG YARIŞI NASIL ŞEKİLLENİR?

"Bu sezon geçen sezona göre biraz daha bilinmezlerin çok olduğu bir şekilde başladı. G.Saray çok hızlı başladı. Ama baktığınız da son 4 haftada puan kayıpları yaşadı. F.Bahçe ise sezona kötü başladı. Son 4 maçta ise bir çıkışı var. Beşiktaş, yüksek şiddetli bir çıkış yaptı. Başakşehir normal puan ortalamalarının üzerinde. Güç dengelerine bakıldığında önümüzdeki haftalarda Beşiktaş'ın arkasına F.Bahçe'nin takılması muhtemel görünüyor. Beşiktaş'ın hem Şampiyonlar Ligi hem de Türkiye Ligi'ndeki sürekli kazanma zorunluluğu ve rotasyonlarla işlerin yolunda gittiği bir dönem."



PEKİ YA BAŞAKŞEHİR?

"Bir kere muazzam. Tebrik etmek gerekiyor. Ama öbür taraftan da kulüp yönetimi olarak da baktığınız da uzun zamandır çalışan bir antrenör, çok uzun zamandır yapılan doğrular ve son 2 sezondur ligin 4.'sü oluyorlardı. Bu sene hedef büyüttüler. 2 hafta önce aldıkları G.Saray galibiyeti bugüne kadar ki sürdürdükleri başarılı işleri pekiştirdi. Kırılma eşiğini atlatırlarsa ligin son haftasına kadar bu işin içinde olabilirler." salih'i istiyor musunuz? Salih'le ilgili şu ana kadar herhangi bir görüşme, çalışma olmadı. F.Bahçe takımının da kolay vereceğini zannetmiyorum. Aynı şekilde Aatıf'la ilgili de bir çabamız olmadı. Transferle ilgili sonra düşünürüz.



DiLMEN'iN TFF BAŞKANLI ĞI ADAYLI ĞINA NE DİYORSUNUZ?

Henüz kendisiyle konuşmadım. Sadece futbol federasyonuna aday olduğu cümlesini gördüm. Rıdvan'a her şey yakışır. Futbolun çok içinden gelmiş, uzun yıllardır futbolun her kademesinde bulunan birisi.



PRİM MESELELERİ?

Ödül -ceza sistemine inanıyorum. Ama ülkemizde ödülün de cezanın da zaman zaman kontrolünü kaçırıyoruz. Prim meselesi çok tartışılıyor. Futbolcuya prim verilmeli ancak rakamlar makul olmalı.



ÖZEL RÖPORTAJ / EMRE BOL