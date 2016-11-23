 Atiker Konyaspor, Ukrayna'ya gitti – Fotomaç – 23 Kasım 2016
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    23 Kasım 2016, Çarşamba
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    Atiker Konyaspor, Ukrayna'ya gitti

    Atiker Konyaspor, Ukrayna'ya gitti

    UEFA Avrupa Ligi H Grubu'ndaki beşinci maçında yarın Shakhtar Donetsk'e konuk olacak Atiker Konyaspor, Ukrayna'ya gitti.

    Yeşil-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda oynayacağı maç için Konya Havalimanı'ndan özel uçakla Ukrayna'nın Lviv kentine hareket etti. Kafilede 19 futbolcu yer aldı.

    Atiker Konyaspor, hazırlıklarını bu akşam Arena Lviv'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Teknik direktör Aykut Kocaman, antrenman öncesi statta basın toplantısı düzenleyecek.

    1. 23 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:32
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