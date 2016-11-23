Atiker Konyaspor, Ukrayna'ya gitti
UEFA Avrupa Ligi H Grubu'ndaki beşinci maçında yarın Shakhtar Donetsk'e konuk olacak Atiker Konyaspor, Ukrayna'ya gitti.
Atiker Konyaspor, hazırlıklarını bu akşam Arena Lviv'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Teknik direktör Aykut Kocaman, antrenman öncesi statta basın toplantısı düzenleyecek.
- 23 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 11:32
- ''TFF Başkanı olabilirim''
Toplam 7
Yorum
tırttt üfürükten bir adamdın..hala da öylesin..
- Komedyen M’Billa!
Toplam 5
Yorum
54 imparatorluğu eee bu ülkeye ve insanlara ancak böyle futbol anlayışı yakışır.alın size üç büyütülmüş lokomotif kulüpleriniz ve liginiz.
- ''O bizim kralımız''
Toplam 1
Yorum
Zeki FB sol öne kesin oyuncu almali.Voljan Şen uretmen bir oyuncu değil skora katkı saglayamiyor
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