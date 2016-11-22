UEFA Avrupa Ligi 5. maçında karşılaşacakları Shakhtar Donetsk müsabakasıyla ilgili, AA muhabirine değerlendirme yapan Çamdalı, grupta çıktıkları 4 maçta 3 kez yenildiklerini, 1 maçta da berabere kaldıklarını ifade etti.

Çamdalı, 24 Kasım Perşembe günü Ukrayna temsilcisi karşısında zorlu bir müsabakaya çıkacaklarını anımsatarak, oraya galibiyet için gideceklerini dile getirdi.

Grupta matematiksel olarak şanslarının devam ettiğini belirten Çamdalı, "Shakhtar Donetsk karşısında alacağımız bir galibiyet bizi umutlandırır. Kazanmak için her şeyi yapacağız. Ukrayna temsilcisi zor bir rakip. Biz elimizden geleni yapıp, Konyaspor'un gücünü bir kez daha sahada göstermek istiyoruz. Avrupa kupalarından çok iyi dersler aldık. Bunu ligimize yansıtmak istiyoruz." dedi.

- "Zor bir periyottan geçtik"

Çamdalı, geçen seneye bakarak takımlarının kötü olduğu yorumlarının yapıldığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Çok fazla geriden geldiğimizi düşünmüyorum. 2-3 puanlık bir açığımız var. Bu durumu da Avrupa Ligi macerasına saydığımızı düşünüyoruz. Hakikaten zor bir periyottan geçtik. Genç bir takımız. Fiziki açıdan sıkıntımız olmuyor ama mental olarak ister istemez yenilgiler bize zarar veriyor. 2-3 puanlık açığımız bunun yansıması diyelim. Ayrıca puanlar birbirine çok yakın. 2-3 maçlık bir yenilgi bir takımı aşağı kadar çekebiliyor. Kasımpaşa maçında aldığımız galibiyetle milli maçlar için verilen araya mutlu girmiştik. Aradan sonra da Gaziantepspor galibiyeti öz güvenimizi taçlandırdı. Tekrar zor bir periyoda giriyoruz. Ziraat Türkiye Kupası, UEFA Avrupa Ligi ve Spor Toto Süper Lig'de çok zorlu maçlarımız var. Bu maçlarda en iyi şekilde sonuçlar alıp, devreye iyi girmek istiyoruz."

- "Her kupaya talibiz"

Atiker Konyaspor'un son iki sezondur çok iyi bir çıkışı olduğununu hatırlatan Çamdalı, "Her kupaya talibiz. Ziraat Türkiye Kupası'nda geçen sezon yarı finali gördük. Bu yıl neden final olmasın ve kupayı kazanmayalım. Kupa, kulübümüze, camiamıza ve taraftarımıza yakışır. Güzel bir gruptayız. İyi bir macera olacak bizim için. İlk hedefimiz tabii ki gruptan çıkmak. Ondan sonra adım adım nereye kadar gidebilirsek, gitmek istiyoruz." diye konuştu.

Çamdalı, Süper Lig'de hakemlere çok yüklenildiğine değinerek, "Avrupa maçlarında bizimkilerden daha iyisini görmedik. Herkes hata yapabiliyor. Bizim işimiz hakemlerle değil. Sahada bir programımız var ve onu yansıtmaya çalışıyoruz. Maçlarda da hak eden kazanıyor genellikle. Zaman zaman hatalar olsa da bu normal bir şey." ifadelerini kullandı.

- Çamdalı'nın "zor" anları

Ali Çamdalı, röportaj sırada, takım arkadaşı Ali Turan'ın sık sık gelip rahatsız etmesiyle zor anlar yaşadı. Demeç verdiği esnada Çamdalı'nın yanına gelen Ali Turan, ilk önce bakışlarıyla kaptanı güldürmeye çalıştı. Yeniden röportaja başlandığı esnada elindeki boş pet şişe ile ses çıkararak Ali Çamdalı'nın dikkatini dağıtan Ali Turan, çevredekileri güldürdü. Ali Çamdalı, sürekli ikaz etmesine rağmen şakalarına devam eden Ali Turan'a, muhabir ve kameramanı göstererek, "Muhabirler üşüdü, işlerini yapıp gidecekler." diyerek karşılık verdi.