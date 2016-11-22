Atiker Konyaspor'a İskoç hakem
UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda mücadele eden Atiker Konyaspor'un, deplasmanda Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımıyla oynayacağı karşılaşmanın hakemleri açıklandı.
Kevin Clancy'nin yardımcılıklarını David McGeachie ve Graeme Stewart yaparken, karşılaşmanın dördüncü hakemi Douglas Potter, ilave yardımcı hakemleri ise Steven McLean ve Donald Robertson olacak.
- 22 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 12:54
- Fenerium'da derbi bereketi
Toplam 5
Yorum
Elazığlı 12 yaşındaydım 2000 senesi.2-1 yenilmiştik ora 2 ye gidiyordum.Babamla sosyal tesiste izlemiştik maçı.Ne günlerdi be.Şimdi 30 olduk
- Atiker Konya Salih’i de istiyor
Toplam 4
Yorum
iyi olur arda manisaya gitmesydi bu gün bu arda yoktu. salih gibi genç oyuncuların kendini geliştimesi için mutlaka oynaması gerekli. büyük takımlarda gençler heba oluyor. kesinlikle kireya verilmesi gerekir heme 2 sezonlugunaç bu salih içinde eniyisi olacaktr. fizik gücü çok
- "Tabeladaki durumu hoş değil ama..."
Toplam 2
Yorum
Engin Hocam bu işi yaparsan sen yaparsin Sana tam destek
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