Atiker Konyaspor'a İskoç hakem

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan habere göre, 24 Kasım Perşembe günü Lviv kentindeki Arena Lviv'de oynanacak ve TSİ 21.00'de başlayacak karşılaşmayı İskoçya Futbol Federasyonundan Kevin Clancy yönetecek.

Kevin Clancy'nin yardımcılıklarını David McGeachie ve Graeme Stewart yaparken, karşılaşmanın dördüncü hakemi Douglas Potter, ilave yardımcı hakemleri ise Steven McLean ve Donald Robertson olacak.