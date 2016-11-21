 Konyaspor'da hazırlıklar başladı – Fotomaç – 21 Kasım 2016
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    21 Kasım 2016, Pazartesi
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    Konyaspor'da hazırlıklar başladı

    Konyaspor'da hazırlıklar başladı

    , H Grubu beşinci maçında 24 Kasım Perşembe günü Ukrayna ekibi ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına, 1 günlük aranın ardından başladı.

    Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Bajic, Volkan Fındıklı, Vukovic ve Mücahit Can Akçay, takımdan ayrı çalıştı.

    Koşu ile başlayan ve pas çalışmasıyla devam eden idman, topla oyunla sona erdi.

    Yeşil-beyazlılar, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanlarla sürdürecek.

    1. 21 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 20:54
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