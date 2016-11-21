Konyaspor'da hazırlıklar başladı
Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu beşinci maçında 24 Kasım Perşembe günü Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına, 1 günlük aranın ardından başladı.
Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Bajic, Volkan Fındıklı, Vukovic ve Mücahit Can Akçay, takımdan ayrı çalıştı.
Koşu ile başlayan ve pas çalışmasıyla devam eden idman, topla oyunla sona erdi.
Yeşil-beyazlılar, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanlarla sürdürecek.
- 21 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 20:54
- Ekici imzalıyor
Toplam 3
Yorum
Mümkünse İmzalamayın ona verilecek para ile daha iyisi bulunur
- Tahtadan mesaj yolladılar
Toplam 20
Yorum
CEMRE HEPİNİZİ ÇOK SEVİYORUM İYİKİ BU MAÇI KAZANDIK ÇOK SEVİNDİM
- Penaltı itirazı!
Toplam 8
Yorum
metinn aykut beye sag eli icerde olan poziyon degil ama sol elini arkada tutugu poziyonda dirsegi acarak topun gecmesini engelliyor nerenden maci izledigin belli sabrinin pozisyonu biraz fb li oyuncunun sarji ile istem disi bi hareket sapla samani karsitirmiisn fb lilik bu olsa gerek degilmiii
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