 Konya Salih’i istiyor – Fotomaç – 15 Kasım 2016
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    15 Kasım 2016, Salı
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    Konya Salih’i istiyor

    Konya Salih’i istiyor
    ara transferde orta sahasına takviye yapmak amacında. Gündemde olan isim ise F.Bahçe'de forma şansı bulamayan . Teknik direktör Aykut Kocaman'ın da yakından tanıdığı Salih Uçan için girişimlerin önümüzdeki günlerde başlayacağı öğrenildi. Konya yönetimi Aatif için girişim yapmış, olumsuz yanıt almıştı.
    1. 15 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:58
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