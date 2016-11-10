 Konya’da müthiş iddia – Fotomaç – 10 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Kasım 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Konya’da müthiş iddia

    Konya’da müthiş iddia

    Aatif için olumsuz yanıt alan yeşil-beyazlılar, F.Bahçe’nin diğer yıldızına göz dikti. ’ın eski öğrencisi ’ı istediği iddia edildi.

    Ara transfer dönemi için kolları sıvayan Atiker Konyaspor, Aatif için Fenerbahçe'nin kapısını çalmıştı. Faslı yıldızın transferine izin çıkmazken, yeşil-beyazlılar Fenerbahçe'nin başka bir yıldızına göz dikti. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın 'yi çalıştırdığı dönemden öğrencisi olan Salih Uçan'ı istediği iddia edildi.

    KOCAMAN'LA ZİRVE YAPTI
    Kocamanlı F.Bahçe ile 2012-13 sezonunda kariyerinin en çok resmi maçına çıkan Salih, 26 karşılaşmada forma giymiş, 4 gol atmıştı. Aykut Kocaman'ın ısrarcı olduğu 22 yaşındaki oyuncu sarı-lacivertlilerin kapısını çalacak olan Konyasporlu idarecilerin, bu futbolcuyu kiralık olarak kadroya katmak istediği ileri sürüldü.

    F.BAHÇE'DE ŞANS BULAMIYOR
    İki sezon kiralık olarak forma giydiği Roma'dan sezon başında dönen , F.Bahçe'de forma şansı bulamıyor. 22 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de geride kalan 10 haftada yalnızca 1 maçta oynadı.
    1. 10 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:20
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Konya’da müthiş iddia haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.