Atiker Konyaspor Gaziantepspor'a hazırlanıyor
Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 19 Kasım Cumartesi günü deplasmanda yapacağı Gaziantepspor maçının hazırlıklarına başladı.
Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmana, ülkelerinin milli takımlarında bulunan Skubic ile Meha katılmadı. Tedavilerine devam edilen Jonsson ile Vukovic ise takımdan ayrı çalıştı.
Salonda yapılan ısınma hareketlerinin ardından sahaya çıkan futbolcular, çabukluk ve top kapma çalışmalarının ardından taktik ağırlıklı organizasyonlarla idmanı tamamladı.
- 10 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 22:06
- Fenerbahçe’ye yeni sağ bek
Toplam 4
Yorum
hasan Fenerbahçenin sağ bek ihtiyacı yok Şener var kimse farkında değil
- Kendini yaktı
Toplam 5
Yorum
55 ASK Solda Sow ileride Emenike Sağda Alper oynasın. RVP durumu ilk on birde başlayacak gibi değil Volkan şen de çok top eziyor çabalıyor ama kaybettiği toplar takıma zarar veriyor. Lens oynasaydı derbide görseydik onu harika olurdu umarım yetişir.
- ''45 gün sonra dönerim''
Toplam 1
Yorum
Ertan her şeyin hayırlısı olsun. Mühim olan geç olsun ama güç olmasın. Bu sakatlıklar kadar üzüntü veren sebep azdır sanırım. Aniden şok oluyoruz
Atiker Konyaspor Gaziantepspor'a hazırlanıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.