 Atiker Konyaspor Gaziantepspor'a hazırlanıyor – Fotomaç – 10 Kasım 2016
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    11 Kasım 2016, Cuma
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    'a hazırlanıyor

    Atiker Konyaspor Gaziantepspor'a hazırlanıyor

    , 'in 11. haftasında 19 Kasım Cumartesi günü deplasmanda yapacağı maçının hazırlıklarına başladı.

    Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmana, ülkelerinin milli takımlarında bulunan Skubic ile Meha katılmadı. Tedavilerine devam edilen Jonsson ile Vukovic ise takımdan ayrı çalıştı.

    Salonda yapılan ısınma hareketlerinin ardından sahaya çıkan futbolcular, çabukluk ve top kapma çalışmalarının ardından taktik ağırlıklı organizasyonlarla idmanı tamamladı.

    1. 10 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:06
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