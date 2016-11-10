Atiker Konyaspor Gaziantepspor'a hazırlanıyor

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmana, ülkelerinin milli takımlarında bulunan Skubic ile Meha katılmadı. Tedavilerine devam edilen Jonsson ile Vukovic ise takımdan ayrı çalıştı.

Salonda yapılan ısınma hareketlerinin ardından sahaya çıkan futbolcular, çabukluk ve top kapma çalışmalarının ardından taktik ağırlıklı organizasyonlarla idmanı tamamladı.