"Fenerbahçe'den yanıt bekliyoruz"

Maç yoğunluğundan, transfer çalışmaları için teknik direktör Aykut Kocaman ile görüşemediklerini dile getiren Gökmen, "Devre arasında takıma takviye yapmak istiyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. Transfer komitemizin çalışması ve hocamızın direktifleriyle gerekli takviyeler yapılacaktır. İlk olarak Aatif Chahechouhe için Fenerbahçe ile görüşmemiz oldu. Sarı-lacivertlilerden yanıt bekliyoruz. Takıma katabilirsek, eksik bir mevkimizi doldurmuş olacağız." diye konuştu.

"Kocaman'ın Fenerbahçe ile anılması bizi etkilemiyor"

Gökmen, Aykut Kocaman'ın Türkiye'nin en kaliteli ve başarılı teknik direktörlerinden birisi olduğunu ifade ederek, "Hocamız, milli takım ve Fenerbahçe ile sürekli gündeme geliyor. Biz hocamızla çalışmaktan hem mutlu hem de gururluyuz. Sürekli, Fenerbahçe ve milli takımla anılması çok sıkıntı oluşturmuyor. Herkes görevini devam ettiriyor. Bizi etkileyen bir durum yok." diye konuştu.

İleride başka Anadolu kulüplerinden şampiyon çıkmasının olağanüstü bir durum olmayacağını savunan Gökmen, Konyaspor'un da bir gün elbet şampiyonluk elde edeceğini, bunun uzun vadeli bir proje olduğunu belirtti.

Erhan Gökmen, Konyaspor taraftarına da verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, "Taraftarımız gerçekten bizim itici gücümüz ve onlarla gurur duyuyoruz. Taraftarımızın bu güzelliği nedeniyle milli maçlar burada oynanıyor. Seyircimiz bizim moral ve motivasyon kaynağımız. Bizi her ne şart olursa olsun destekliyorlar. 12. adam görevini gerçekten yerine getiriyorlar." değerlendirmesinde bulundu.