 Konya, Braga'ya diş geçiremedi – Fotomaç – 03 Kasım 2016
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    04 Kasım 2016, Cuma
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    Konya, 'ya diş geçiremedi

    Konya, Braga'ya diş geçiremedi

    , H Grubu’ndaki dördüncü maçında Portekiz temsilcisi 'ya deplasmanda 3-1 mağlup oldu.

    kentindeki Municipal de Braga Stadı'nda oynanan mücadeleyi Romanya Futbol Federasyonu'ndan Alexandru Tudor'un yönetti. Karşılaşmanın 30. dakikasında temsilcimiz Dimitar Rangelov'un golüyle 1-0 öne geçti. Bu gole Braga'nın cevabı gecikmedi ve 34. dakikada Emiliano Velazquez, skora tekrar dengeyi getirdi. 1-1 Karşılaşmanın 38. dakikasında Braga'dan Mauro, kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Maçın bu bölümünde bir kişi eksik mücadele eden Braga, 45. dakikada Wilson Eduardo'nun golüyle 2-1 öne geçti ve karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla sona erdi.

    İkinci yarının 55. dakikasında 'dan Nejc Skubic kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve sahada iki takımda 10 kişi mücadele etmeye başladı. Karşılaşmanın son dakikalarında beraberlik için Braga kalesine yüklenen temsilcimiz, kalesinde açıklar verdi. Bu açığı 90. dakikada Ricardo Horta ile değerlendiren Braga farkı 2'ye çıkartan golü kaydetti. Kalan bölümde başka gol olmayınca karşılaşma 3-1 Braga üstünlüğü ile tamamlandı.

    Sahasında aldığı galibiyetle puanını 5'e çıkartan Braga 2. sıraya yükselirken, 1 puanda kalan Konya ise son sırada kaldı.

    1. 03 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:16
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