''Son maça umut taşımalıyız''

Kocaman, karşılaşmanın oynanacağı Braga Belediye Stadı'nda, Bulgar futbolcu Dimitar Rangelov ile birlikte bir basın toplantısı düzenledi.

Üçüncü haftada Braga'yı konuk ettikleri maçta her iki takımın da grupta var olma mücadelesi verdiğini ancak müsabakanın berabere bitmesiyle o karşılaşma öncesindeki durumun bu mücadeleye birebir yansıdığını anlatan Kocaman, "Bu söylediğim kağıt üstünde ama tersi de çıkabilir." dedi.

Rakipleri Braga'nın bu kupada daha önce final oynadığını anımsatan Kocaman, "Şu bir gerçek ki son derece tecrübeli bir takımla oynayacağız. Braga'nın da içinde bulunduğu Portekiz takımları, özellikle bu kupaların gediklileri. Ne yapmaları gerektiği konusunda bizden birkaç adım öndeler." diye konuştu.

Aykut Kocaman, maçtan iyi bir neticeyle ayrılmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, "Temel amacımız, gruptaki son maça, Konya'ya umut taşımaya yönelik olacak. Bunu gerçekleştirmek için büyük bir çaba ortaya koyacağız." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemde, takımının UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Portekiz'in Benfica ekibine elendiğinin hatırlatılması ve Braga karşısında da böyle bir korkusunun olup olmadığının sorulması üzerine Kocaman, şunları kaydetti:

"Futbolda korku yok. Kağıt üzerinde bizden 1-2 adım öndeler. Önce gerekli tespitleri yaparsınız, ondan sonra da bir strateji belirlersiniz. Biz de gerekli tespitleri yaparken, bu cümleyi sarf ettik. Bu bir gerçek. Gerçeklerden kaçmanın hiç kimseye faydası yok. Gerçekleri bilerek, üzerine gitmek daha faydalıdır. En azından benim bakış açım bu. Bunu bilerek, galibiyete nasıl gidebiliriz stratejisini ortaya koymaya çalışacağız. Kağıt üstündeki gerçeklerle, sahadaki gerçekler hiçbir zaman örtüşmüyor. Futbolun en güzel tarafı da bu."

Aykut Kocaman, cezası sona eren Bulgar futbolcu Dimitar Rangelov'dan beklentilerinin yüksek olduğunu aktararak, "Aramızdaki en tecrübeli oyunculardan biri. Kariyeriyle ve tecrübesiyle bu seviyelerin oyuncusu. Yokluğu sıkıntı oluşturmuştu. Bir taraftan lig karşılaşmaları, diğer taraftan Avrupa Ligi maçları, bu geçişleri yaparken böyle bir oyuncuya ihtiyacımız vardı ama bundan mahrum kaldık. Bundan sonra elimizde, ondan maksimum faydayı bekliyoruz. Braga karşısında da sahada olacak." değerlendirmesinde bulundu.

- Rangelov: "Puan alacağımızı umut ediyorum"

Atiker Konyasporlu futbolcu Rangelov da zor bir maça çıkacaklarını kaydederek, "Biz de güçlü bir takımız. Eminim ki iyi bir maç çıkaracağız. Genç ama güçlü bir takımız. Bizim her pozisyonda iyi oyuncularımız var. Puan alacağımızı umut ediyorum." şeklinde görüş belirtti.

Maça hazır olup olmadığına ilişkin soruya Rangelov, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Uzun bir süredir bu maçı bekliyordum. Üç maç ceza aldıktan sonra epey üzüldüm. Çok heyecanlıyım. Takımımın puan alması için elimden gelenin en iyisini yapacağım." yanıtını verdi.

- Hazırlıklar tamamlandı

Atiker Konyaspor, Braga karşılaşmanın hazırlıklarını karşılaşmanın oynanacağı statta yaptığı son taktik antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen ve ilk bölümü basın mensuplarına açık tutulan idmanda futbolcular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından top kapma çalışması yaptı.