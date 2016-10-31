 Konyaspor'a Rumen hakem – Fotomaç – 31 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    31 Ekim 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Konyaspor'a Rumen hakem

    Konyaspor'a Rumen hakem

    UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimizden Atiker Konyaspor'un 3 Kasım Perşembe günü grubunda oynayacağı 4. hafta maçlarının hakemi belli oldu.

    H Grubu'nda oynanacak Braga-Torku Konyaspor maçını, Romanya Futbol Federasyonundan Alexandru Tudor yönetecek.

    Municipal de Braga Stadı'nda TSİ 23.05'te oynanacak müsabakada, Tudor'un yardımcılıklarını Vasile Florin Marinescu ve Vladimir Urzica üstlenecek.

    Cristian Orbulet'in dördüncü hakem olacağı maçta, ilave yardımcı hakem olarak Cristian Balaj ve Istvan Kovacs görev alacak.

    1. 31 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:09
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Konyaspor'a Rumen hakem haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.