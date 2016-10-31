Konyaspor'a Rumen hakem
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimizden Atiker Konyaspor'un 3 Kasım Perşembe günü grubunda oynayacağı 4. hafta maçlarının hakemi belli oldu.
Municipal de Braga Stadı'nda TSİ 23.05'te oynanacak müsabakada, Tudor'un yardımcılıklarını Vasile Florin Marinescu ve Vladimir Urzica üstlenecek.
Cristian Orbulet'in dördüncü hakem olacağı maçta, ilave yardımcı hakem olarak Cristian Balaj ve Istvan Kovacs görev alacak.
- 31 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 16:09
- Galatasaray'dan flaş karar
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ali ay Affedersuniz biter
- Amele gibi çalıştım
Toplam 23
Yorum
Brüksel 38 Fikret Orman 2. Seba yolunda kolay gelsin Başkan
- Koreliler Güneş’in peşinde
Toplam 6
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dobra dobra bir iki sene daha gezsin kafasını dinlesin şenol hoca. Sonra vatanına Trabzona geri dönecek.. :)
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