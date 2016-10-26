Konyaspor'da Bursaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmana, sakatlığı bulunan Vukovic ile kaleci Serkan Kırıntılı katılmadı.

Salonda yapılan ısınma, denge ve ağırlık çalışmasının ardından sahaya çıkan futbolcular, gruplara ayrılarak pas çalıştı. Antrenmanın basına kapalı gerçekleştirilen bölümünde ise yeşil-beyazlı futbolcuların, Bursaspor maçının taktik çalışmasını yaptığı öğrenildi.

Atiker Konyaspor, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.