 Konyaspor'da Bursaspor maçı hazırlıkları sürüyor – Fotomaç – 26 Ekim 2016
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    26 Ekim 2016, Çarşamba
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    Konyaspor'da maçı hazırlıkları sürüyor

    Konyaspor'da Bursaspor maçı hazırlıkları sürüyor

    Atiker Konyaspor, Toto Süper Lig'in 9. haftasında ile 29 Ekim Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

    Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmana, sakatlığı bulunan Vukovic ile kaleci Serkan Kırıntılı katılmadı.

    Salonda yapılan ısınma, denge ve ağırlık çalışmasının ardından sahaya çıkan futbolcular, gruplara ayrılarak pas çalıştı. Antrenmanın basına kapalı gerçekleştirilen bölümünde ise yeşil-beyazlı futbolcuların, maçının taktik çalışmasını yaptığı öğrenildi.

    Atiker Konyaspor, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 26 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 18:02
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