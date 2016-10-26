Konyaspor'da Bursaspor maçı hazırlıkları sürüyor
Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Bursaspor ile 29 Ekim Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmana, sakatlığı bulunan Vukovic ile kaleci Serkan Kırıntılı katılmadı.
Salonda yapılan ısınma, denge ve ağırlık çalışmasının ardından sahaya çıkan futbolcular, gruplara ayrılarak pas çalıştı. Antrenmanın basına kapalı gerçekleştirilen bölümünde ise yeşil-beyazlı futbolcuların, Bursaspor maçının taktik çalışmasını yaptığı öğrenildi.
Atiker Konyaspor, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 26 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 18:02
- Akyazı için hedef Antalya maçı
Toplam 2
Yorum
soners o stadı doldurmak lazım!!!
- Tuncay Şanlı yuvaya döndü
Toplam 1
Yorum
isminiz Tuncay kardeşimiz inşallah hırsını takıma yansıtır başarılı olur onu daha iyi yerlerde görürüz
- F.Bahçe’den 10 numara plan
Toplam 11
Yorum
mhmt jan benjamin toschack gelmeli fenere O
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