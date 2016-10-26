''Hakeme yenildik''
Süper Lig'de haftayı Fenerbahçe yenilgisiyle kapatan Atiker Konyaspor'da isyan var...
Basın sözcüsü Erhan Gökmen, hakem Bülent Yıldırım'ın sonuca etki ettiğini belirtip, "Bize karşı hiç çekinmeden düdüğünü çalan hakem, iki tane net penaltımızı vermedi. Hiç pozisyonu olmayan Fenerbahçe'ye ve penaltımızı vermeyen hakeme yenildik. Hep böyle oluyor. Çok üzgünüz. İnşallah hakemler artık daha dikkatli maç yönetirler. Taraftarımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bizi yalnız bırakmadılar ve 12. adam görevini yerine getirdiler. Artık Bursaspor ile oynayacağımız maçla çıkışa geçmek istiyoruz" açıklamasında bulundu.
- 26 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 02:19
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 22
Yorum
bjk35 hasan ali'yi boşver de ismail köybaşı ne yapıyor iyi mi? sen ondan haber ver hahahahhahahaha:D
- Kontakt Lens
Toplam 42
Yorum
Alemdar Lens ile gözlerim daha iyi görüyor
- Kontakt Lens
Toplam 42
Yorum
Alemdar Hakemler her hafta size calisiyor birazda bize calissin
''Hakeme yenildik'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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