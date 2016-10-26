 ''Hakeme yenildik'' – Fotomaç – 26 Ekim 2016
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    26 Ekim 2016, Çarşamba
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    ''Hakeme yenildik''

    ''Hakeme yenildik''

    Süper Lig'de haftayı yenilgisiyle kapatan Atiker Konyaspor'da isyan var...

    Basın sözcüsü Erhan Gökmen, hakem Bülent Yıldırım'ın sonuca etki ettiğini belirtip, "Bize karşı hiç çekinmeden düdüğünü çalan hakem, iki tane net penaltımızı vermedi. Hiç pozisyonu olmayan Fenerbahçe'ye ve penaltımızı vermeyen hakeme yenildik. Hep böyle oluyor. Çok üzgünüz. İnşallah hakemler artık daha dikkatli maç yönetirler. Taraftarımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bizi yalnız bırakmadılar ve 12. adam görevini yerine getirdiler. Artık Bursaspor ile oynayacağımız maçla çıkışa geçmek istiyoruz" açıklamasında bulundu.
    1. 26 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:19
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