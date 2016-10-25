 ‘Kime çalıp kime çalamıyor!’ – Fotomaç – 25 Ekim 2016
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    25 Ekim 2016, Salı
    OYUN ENGLISH

    ‘Kime çalıp kime çalamıyor!’

    ‘Kime çalıp kime çalamıyor!’
    Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, yenilgiyi hak etmediklerini belirterek şöyle konuştu: Zannedersem maç şöyle hatırlanacak; orta hakem kime penaltı çalabiliyor, kime çalamıyor onun göstergesi oldu. Başka hiçbir şey söylemeye gerek yok.
    1. 25 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:58
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