‘Kime çalıp kime çalamıyor!’

Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, yenilgiyi hak etmediklerini belirterek şöyle konuştu: Zannedersem maç şöyle hatırlanacak; orta hakem kime penaltı çalabiliyor, kime çalamıyor onun göstergesi oldu. Başka hiçbir şey söylemeye gerek yok.