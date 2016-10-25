İki pozisyon, iki isyan
İki takım da 1’er penaltılarının verilmediği iddia etti.
İŞTE PENALTI YORUMLARI
AHMET ÇAKAR: Fenerbahçe 1 puanı hakem Bülent Yıldırım sayesinde aldı. Konya'nın net bir penaltısını yedin Bülent Yıldırım.
DENİZ ÇOBAN: Top Skrtel'in eline geliyor. Bülent Yıldırım, yardımcısıma bakıyor. Yardım gelmiyor. Neden yardım alamadığını en iyi MHK biliyor. GÜNTEKİN ONAY: Ligimizdeki bazı hakemlerin pansumancı hakem olduğunu kabullenmek lazım.
SERHAT ULUEREN: Maçın yan hakemi karşılaşmadan 3 gün önce değiştiriliyor. Ekrem Kan'ın yerine yerine gelen Cem Satman penaltı pozisyonu verdirmiyor. Sizce bu tesadüf mü?
METİN TEKİN: Top Skrtel'in koluna çarpıp önüne düşse direkt penaltı derim. Ama kol açık olduğu için penaltı verilebilirdi.
TÜMER METİN: Skrtel'in pozisyonunda oyuncu doğal pozisyonda top çarpıyor. Bence bu pozisyona penaltı verilmez.
- 25 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 01:29
- Fırtına savunmada geçit vermiyor
Toplam 2
Yorum
Çakıcı Bu gs çok büyütüldü sonuç normal herkes yenebilir bu gs'yi bi bruma erenle olmaz bu işler ts'nin düşmanı fb değil cidden kendini bilmez gs'dir
- Konya başkanı ateş püskürdü
Toplam 3
Yorum
ömer t. Sayın .... başkan hatırlatırım geçen yıl evinizde oynadığınız fenerbahçe maçında oyuncunuz ömer şahiner topu kolla düzeltip ofsayttaki oyuncuya aktarıp gol atmıştınız..geçen yılda çıkıp en azından açıklama yapsaydınız amaa nerdeeee....
- Taş gibi adam!
Toplam 7
Yorum
hus ilk maclarda cok tedirginlik yaratmisti ,ama ligde icimizi rahatlatan bir performans yaratti.
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