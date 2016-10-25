İki pozisyon, iki isyan

Konya'da hakem Bülent Yıldırım'ın kritik iki pozisyonda çalmadığı düdükler her iki takım adına da tartışma yarattı. Önce 57. dakikada F.Bahçe'nin atağında Emenike'nin kestiği top ceza sahasında Abdülkerim'in eline çarptı. Yıldırım devam kararı verirken, sarı-lacivertliler uzun süre bu karara itiraz etti. Sonrasında 70. dakikada Skrtel'in eline çarpan topta Bülent Yıldırım yine 'devam' işareti yaparken bu sefer yeşil-beyazlılar isyan etti. Karşılaşma sonunda her iki takım futbolcuları da hakeme büyük tepki gösterdi.Fenerbahçe 1 puanı hakem Bülent Yıldırım sayesinde aldı. Konya'nın net bir penaltısını yedin Bülent Yıldırım.Top Skrtel'in eline geliyor. Bülent Yıldırım, yardımcısıma bakıyor. Yardım gelmiyor. Neden yardım alamadığını en iyi MHK biliyor.Ligimizdeki bazı hakemlerin pansumancı hakem olduğunu kabullenmek lazım.Maçın yan hakemi karşılaşmadan 3 gün önce değiştiriliyor. Ekrem Kan'ın yerine yerine gelen Cem Satman penaltı pozisyonu verdirmiyor. Sizce bu tesadüf mü?Top Skrtel'in koluna çarpıp önüne düşse direkt penaltı derim. Ama kol açık olduğu için penaltı verilebilirdi.Skrtel'in pozisyonunda oyuncu doğal pozisyonda top çarpıyor. Bence bu pozisyona penaltı verilmez.