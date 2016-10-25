"Hiç pozisyonu olmayan Fenerbahçe'ye..."
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor'un basın sözcüsü Erhan Gökmen, Fenerbahçe'ye 1-0 yenildikleri maçta hakemin sonuca etki ettiğini ileri sürdü.
Hakemin penaltılarını vermediğini iddia eden Gökmen, "Bize karşı hiç çekinmeden düdüğünü çalan hakem, iki tane net penaltımızı vermedi. Hiç pozisyonu olmayan Fenerbahçe'ye ve penaltımızı vermeyen hakeme yenildik. Hep böyle oluyor. Çok üzgünüz. İnşallah hakemler artık daha dikkatli maç yönetirler. Taraftarımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bizi yalnız bırakmadılar ve '12. adam' görevini yerine getirdiler." diye konuştu.
Gökmen, ligin 9. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:
"Şu anda 10 puanla 9. sıradayız. Hiç kimse şüphe etmesin, daha iyi yerlere geleceğiz. İyi ve kaliteli takımız. Çok kritik 6 maç oynuyoruz. En az hasarla bu durumu atlatmaya çalışacağız. Bursaspor maçıyla çıkışa geçmeyi hedefliyoruz. Onlar da yukarıları hedefleyen kaliteli bir kulüp. İnşallah o maçtan alacağımız 3 puanla öz güvenimiz tekrar yerine gelecek. Bu konuda kimsenin endişesi olmasın."
- 25 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 13:39
- Ali Koç 'adayım' dedi
Toplam 27
Yorum
RGüçlü Koç Ali ve Kral Alex nerde Fenerbahçe taraftarı her yerde O zaman Fenerbahçeyi seyreyle
- Fabregas F.Bahçe’ye
Toplam 11
Yorum
alpaslan Eğer taraftar içinse bu transfer ben istemiyorum.Başarıya aç futbolcu bulmak çok mu zor ya?
- Kontakt Lens
Toplam 35
Yorum
vasat fener hadi yine iyisiniz fenerliler,bulent yildirim kankaniz kiyak yapti,her zamanki gibi:)))
"Hiç pozisyonu olmayan Fenerbahçe'ye..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.